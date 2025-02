Resumo do dia: Apple anuncia maior investimento💰 Starbucks corta empregos ✂️

Os índices dos EUA mostraram um desempenho misto, com o S&P 500 a subir 0,1%, o Nasdaq 100 a cair 0,4% e o Dow Jones Industrial Average a subir 0,4%, com os investidores a prepararem-se para os resultados da Nvidia e para os principais dados sobre a inflação no final desta semana.

A Apple (AAPL) anunciou planos para investir mais de 500 mil milhões de dólares nos EUA nos próximos quatro anos, incluindo uma nova fábrica, duplicando o seu Fundo de Fabrico Avançado para 10 mil milhões de dólares e contratando 20 mil pessoas, principalmente em I&D, engenharia de silício e desenvolvimento de IA.

A Starbucks (SBUX) vai eliminar 1.100 postos de trabalho na empresa e várias centenas de postos de trabalho adicionais não preenchidos a nível mundial, à medida que o CEO Brian Niccol implementa o seu plano de recuperação para simplificar a estrutura da empresa e criar “equipas mais pequenas e mais ágeis”.

A administração Trump emitiu um memorando que dá instruções ao Comité de Investimento Estrangeiro nos EUA para limitar as despesas chinesas em sectores estratégicos americanos, propôs taxas sobre navios construídos na China e solicitou ao México que aplicasse taxas sobre as importações chinesas.

As ações da Palantir (PLTR) chegaram a cair 10%, prolongando uma queda de mais de 25% em quatro dias, devido às preocupações com os potenciais cortes orçamentais do Pentágono que afectam os contratos governamentais da empresa de software de dados.

As ações da Nvidia recuperaram de uma queda inicial de 3% antes do seu relatório de resultados de quarta-feira, enquanto a exposição líquida dos fundos de cobertura às sete megacaps atingiu o nível mais baixo desde abril de 2023.

As ações da Microsoft caíram depois que um analista relatou que a empresa abandonou alguns alugueres de data centers de IA, levantando preocupações sobre o excesso da capacidade de computação para aplicativos de inteligência artificial.

A Citadel Securities está a tentar tornar-se um provedor de liquidez de criptomoeda em bolsas, incluindo Coinbase, Binance e Crypto.com, apostando na adoção da indústria pelo presidente Trump para impulsionar o crescimento dos ativos digitais.

Os rendimentos do Tesouro diminuíram com o rendimento de 10 anos caindo três pontos base para 4.41%, enquanto o Bloomberg Dollar Spot Index permaneceu relativamente inalterado.

A Berkshire Hathaway saltou 4% à medida que os lucros operacionais aumentaram 71%, enquanto o Alibaba Group afundou 10% em meio a uma promessa de gastos com IA de US $ 53 milhões e crescentes tensões comerciais EUA-China.

O DAX termina o dia com uma subida de 1% após o anúncio dos resultados das eleições na Alemanha. A coligação CDU e CSU obteve 28,5% dos votos, tornando-se claramente a fação mais forte, seguida pela AfD com 20,8% e depois pelo SPD, que obteve um resultado historicamente fraco. Uma fragmentação tão grande do novo parlamento pode dificultar a aprovação das reformas propostas pela CDU/CSU.

O mercado das criptomoedas enfrenta mais um dia fraco. A Bitcoin desce 1,60% para 94600 USD, enquanto a Ethereum cai 5,50% para 2650 USD. Outras altcoins também estão a sofrer uma venda significativa.

A confiança dos investidores continua abalada após o hack de 1,5 mil milhões de dólares em ETH na ByBit, na sexta-feira, que foi provavelmente o maior em toda a história dos mercados financeiros.

A ByBit recupera quase todo o fundo roubado durante o fim de semana para proteger os clientes. A empresa conseguiu recomprar quase todo o fundo Ethereum. O aumento da procura foi evidente durante o fim de semana de negociação de baixa liquidez, uma vez que o Ethereum estava a ganhar 2%, enquanto o Bitcoin caiu quase 1%.

