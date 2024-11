Resumo do dia: As ações dos EUA atingem máximos históricos, as ações europeias sobem e a recuperação das criptomoedas continua com os dados económicos e as consequências das eleições

As ações dos EUA estão a ser negociadas com um ligeiro otimismo. O S&P 500 atingiu mais um ATH hoje, mas já se retraiu ligeiramente, ganhando 0,6% no momento. O Dow Jones mantém-se estável, o Nasdaq é o índice mais em alta hoje, ganhando 1,3%, principalmente devido às ações tecnológicas, enquanto o Russell 2000 de pequena capitalização passa a sessão no vermelho (-0,25%).

Os mercados europeus também estão com um humor moderadamente bom. O WIG20 polaco lidera com os seus ganhos há muito esperados (+3,1%), o DAX alemão negoceia em alta de 1,7% e o CAC40 francês sobe 0,75%. O britânico FTSE 100 recua, no entanto, perdendo 0,32%.

As vendas a retalho da zona euro subiram ligeiramente acima das expectativas em setembro (0,5% MoM, previsão de 0,4%, anteriormente 0,2%)

O Riksbank sueco reduziu as taxas de juro em 0,75 pb, em linha com as expectativas dos mercados (2,75%, previsão: 2,75%, anteriormente: 3,5%). De acordo com a declaração inicial do banco central, as reduções das taxas poderão também ter lugar em dezembro e no início de 2025.

O Norges Bank manteve a taxa diretora inalterada em 4,5% após a reunião de 6 de novembro, com expectativas de manter esta taxa até ao final de 2024, de acordo com a Governadora Ida Wolden Bache.

A produção industrial alemã de setembro ficou abaixo do esperado, em -2,5% vs -1,0% m/m.

Os contratos do índice chinês, que refletem o desempenho das maiores empresas do índice Hang Seng, ganharam mais de 5% hoje. Os investidores esperam que as tarifas mais altas que Trump provavelmente imporá à economia chinesa possam tornar as ferramentas de estímulo anunciadas para a economia mais fortes do que o inicialmente esperado.

O crescimento das exportações da China sobe para um máximo de 27 meses, com a balança comercial a crescer para 95,7 mil milhões de dólares. O crescimento exponencial das exportações da China ajudou o país a compensar a fraca procura interna. A eleição de Trump, no entanto, representa uma ameaça a esta dinâmica, com as promessas do presidente eleito de uma política tarifária agressiva.

O BOE votou 8-1 para cortar a taxa bancária em 25 pb para 4,75%, enquanto o Comité de Política Monetária (MPC) visa atingir uma meta de inflação de 2%, apoiando o crescimento e o emprego.

A Rheinmetall ganhou 6% hoje, uma vez que a empresa comentou que está a experimentar um crescimento “como nunca antes no Grupo”, no meio da guerra da Ucrânia; a empresa aumentou o seu objetivo de rentabilidade para o ano fiscal de 2024.

O número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA foi o esperado: 222k vs 221k exp.

As ações da Lyft disparam depois de terem superado as expectativas e anunciado uma parceria estratégica para veículos autónomos.

A coroa norueguesa e o dólar australiano são as moedas mais fortes hoje, ganhando 2% e 1,55%, respetivamente, em relação ao dólar, que arrefece após o pico pós-eleitoral impulsionado pela vitória de Trump.

As commodities de energia ganham hoje, com OIL.WTI liderando (+1.06%), OIL é 0.92% maior, enquanto NATGAS cai 1.48%.

A criptografia continua o rali após a eleição presidencial dos EUA. Bitcoin ganha 0.88% e fica acima de $ 76,000, enquanto Ethereum é 4.63% maior para $ 2860.

