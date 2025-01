Resumo do dia: Bitcoin cai para os $94K levando as criptos para sentimento pessimista, metais preciosos sobem (09.01.2024)

A NYSE e o Nasdaq estiveram encerrados hoje devido à comemoração da morte do antigo presidente dos EUA Jimmy Carter.

Os mercados europeus terminaram a sessão de hoje com um otimismo misto. O índice com melhor desempenho foi o FTSE 100 do Reino Unido (+0,8%). Foram registados ganhos moderados pelo CAC40 de França (+0,5%), pelo SMI da Suíça (+0,4%) e pelo FTSE MIB de Itália (+0,6%). O índice alargado STOXX Europe 600 subiu 0,4%. O único grande índice europeu que terminou a sessão com um ligeiro declínio foi o DAX da Alemanha, perdendo quase 0,1%.

Os rendimtos das obrigações do Tesouro a 10 anos dos E.U.A. perderam alguns dos seus ganhos de ontem, situando-se em cerca de 4,685%. Os rendimentos das obrigações alemãs a 10 anos subiram para 2,567%, enquanto os rendimentos japoneses aumentaram 0,45%, atingindo 1,184%.

Michelle Bowman, da Fed, referiu-se ao corte das taxas de juro de dezembro como o “último” no âmbito da flexibilização monetária em curso, iniciada em setembro. De acordo com Bowman, os riscos de inflação permanecem elevados.

No mercado cambial, entre as moedas do G10, a coroa norueguesa e o iene japonês são as de melhor desempenho, subindo cerca de 0,2%. O sentimento mais fraco foi observado na libra britânica, que caiu cerca de 0,5%, e no dólar australiano, que se desvalorizou 0,3%.

O crescimento das vendas a retalho na zona euro foi mais fraco do que o esperado. As vendas anuais aumentaram 1,2% (previsão: 1,7%, anterior: 1,9%), enquanto o crescimento mensal foi de 0,1% (previsão: 0,3%, anterior: -0,5%).en

A produção industrial na Alemanha recuperou significativamente em dezembro, subindo 1.5% no mês a mês, em comparação com os 0.5% esperados (anterior: -1%).

As criptomoedas estão recuando hoje: Bitcoin está em baixa (-2,4%), Ethereum (-2,1%), Dogecoin (-6%), Chainlink (-3,9%) e Solana (-4,45%).

No mercado das matérias-primas, o cacau registou quedas significativas, caindo mais de 2%, continuando a sua tendência descendente desde o início deste ano. Os contratos de café também registaram perdas, caindo 0,7%.

As commodities energéticas terminaram o dia em território positivo: O petróleo WTI ganhou 1%, o petróleo Brent subiu 1,1%, e o gás natural subiu 2,5%.

Para os metais preciosos, a sessão de hoje foi relativamente calma. O ouro continuou sua tendência ascendente, subindo 0,3%, quebrando acima do nível de $2.670. A prata manteve-se ligeiramente acima do seu último preço de fecho, os contratos de paládio ganharam 0,5%, e a platina subiu mais de 0,7%.

