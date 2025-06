Resumo do dia: Bitcoin sobe 2.40%, índices sem força

Os índices de ações dos EUA estão tendo uma sessão calma hoje. O S&P 500 está em alta de cerca de 0,3%, o Dow Jones está oscilando perto do preço de fecho de sexta-feira e o Nasdaq 100 está ganhando 0,2%. As empresas de pequena capitalização estão apresentando o melhor desempenho hoje, com o índice Russell 2000 em alta de mais de 0,7%.

O mercado de ações dos EUA está sendo apoiado pelo otimismo em torno das negociações comerciais em andamento entre os EUA e a China, cujos representantes iniciaram uma nova rodada de conversações em Londres. O tema principal continua a ser o comércio internacional e, consequentemente, o futuro das tarifas.

De acordo com o relatório de maio do Fed de Nova Iorque, os consumidores americanos estão agora mais otimistas — as expectativas de inflação diminuíram em todos os horizontes temporais e o sentimento em relação ao mercado de trabalho e às finanças pessoais melhorou. A expectativa de inflação para um ano está atualmente em 3,2% (abaixo dos 3,6% em abril), e a previsão para cinco anos é de 2,6%. Os americanos esperam aumentos mais lentos nos preços dos combustíveis, rendas, serviços médicos e educação.

Os índices de ações europeus estão a ter uma sessão mista hoje. O sentimento mais fraco é observado no mercado alemão, onde o índice DAX caiu mais de 0,6%. Os mercados britânico e francês estão a ter um desempenho ligeiramente melhor, com os seus principais índices a cair cerca de 0,2%. O IT40 da Itália caiu cerca de 0,4%, enquanto o índice amplo STOXX Europe 600 está cerca de 0,1% abaixo do nível de encerramento de sexta-feira. O SMI da Suíça destaca-se positivamente, com um ganho de cerca de 0,4%.

Tesla (TSLA.US) está a fechar a diferença do preço de abertura após uma queda inicial de cerca de 3%. Esta semana pode ser crucial para a empresa, com o lançamento previsto do seu projeto Robotaxi em Austin .

está a fechar a diferença do preço de abertura após uma queda inicial de cerca de 3%. Esta semana pode ser crucial para a empresa, com o lançamento previsto do seu . A Apple (AAPL.US) está em queda de cerca de 1,5% após o início da sua conferência WWDC 2025. A empresa anunciou a integração de novos sistemas operacionais em todos os dispositivos até a geração 26. Entre as mudanças estão uma interface redesenhada chamada Liquid Glass (a maior atualização visual desde o iOS 7), tradução de conversas ao vivo com inteligência artificial e melhorias em alguns serviços baseados em aplicativos.

No entanto, as mudanças anunciadas não são tão inovadoras quanto o mercado esperava. As ações também estão sob pressão devido às estimativas recentes do UBS, que mostram que o número de pessoas que planeiam comprar um novo iPhone nos próximos 12 meses está no nível mais baixo em 5 anos.

IonQ (IONQ.US) , em colaboração com a AstraZeneca, AWS e NVIDIA, anunciou um grande avanço na química computacional acelerada por quantum. Juntas, as empresas desenvolveram e demonstraram um fluxo de trabalho híbrido quantum-clássico que alcançou tempos de simulação mais de 20 vezes mais rápidos para a reação de Suzuki-Miyaura, um passo fundamental na síntese de medicamentos de moléculas pequenas.

, em colaboração com a AstraZeneca, AWS e NVIDIA, anunciou um grande avanço na química computacional acelerada por quantum. Juntas, as empresas desenvolveram e demonstraram um fluxo de trabalho híbrido quantum-clássico que alcançou tempos de simulação mais de para a reação de Suzuki-Miyaura, um passo fundamental na síntese de medicamentos de moléculas pequenas. Hoje, o capital está a fluir principalmente para metais preciosos e criptomoedas . O ouro subiu 0,70% para 3335 dólares, o paládio +2,80%, a platina +3,90% e a prata +2,00%.

. O ouro subiu 0,70% para 3335 dólares, o paládio +2,80%, a platina +3,90% e a prata +2,00%. Bitcoin ganha 2,40% para 108 300 dólares, Ethereum sobe 2,30% para 2560 dólares e a capitalização de mercado combinada de outros projetos aumenta 1,70% para 863 mil milhões de dólares.

