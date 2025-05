Resumo do dia: Conversações entre EUA-UE melhoram o sentimento nos mercados europeus

A bolsa de valores dos EUA esteve encerrada hoje devido ao Memorial Day. As negociações também foram encerradas na bolsa de valores do Reino Unido devido ao feriado bancário da primavera.

Donald Trump anunciou que a introdução das tarifas de 50% da UE propostas na segunda-feira seria adiada para 9 de julho, em vez da data anterior de 1 de junho. O adiamento visa dar à UE e aos EUA mais tempo para chegar a um acordo sobre melhores condições e conduzir negociações.

Em resposta ao adiamento do risco de tarifas comerciais de 50% da UE, os índices europeus tiveram fortes ganhos hoje, compensando as quedas de sexta-feira. O DAX subiu quase 1,7%, o CAC40 ganhou 1,2% e o SMI ganhou quase 1%. O STOXX Europe 600 subiu 1%.

A Thyssenkrupp subiu mais de 8% hoje, após notícias de planos para alterar a estrutura da empresa. A empresa pretende retirar investimentos nos seguintes segmentos: veículos, comércio de materiais e tecnologias verdes.

A Volvo ganhou cerca de 3% hoje, após anunciar cortes no orçamento. A empresa planeia despedir cerca de 7% dos seus funcionários.

No mercado cambial, observamos quedas contínuas do dólar norte-americano, que atingiu o seu nível mais baixo (excluindo a queda de abril após o anúncio de tarifas retaliatórias) em relação ao cabaz das principais moedas desde abril de 2022.

Entre as moedas do G10, a mais forte hoje é o dólar neozelandês, que está a ganhar mais de 0,23%. O euro e a libra esterlina também estão a crescer, ganhando um pouco menos de 0,2%.

O discurso de hoje de Christine Lagarde reforçou a convicção de que o BCE deseja fortalecer a importância do euro no cenário internacional. Diante da volatilidade de Trump, a política europeia estável deve ser o apoio buscado pelos investidores em todo o mundo. Entre os principais objetivos estratégicos, a presidente do BCE indicou: fortalecer o comércio da UE com base em acordos mutuamente benéficos, desenvolver os mercados de capitais e construir ativos seguros graças à política financeira e fiscal consistente da Europa.

Menos preocupações com os riscos de redução das tarifas entre a UE e os EUA levaram a ligeiras quedas nos futuros de metais preciosos. O ouro caiu cerca de 0,5% hoje, enquanto a prata caiu cerca de 0,1%. Os mercados de criptomoedas também registraram ganhos hoje. A Bitcoin subiu mais de 1,2%, testando US$ 110.000, e o Ethereum subiu cerca de 0,4% hoje.

