Resumo do dia: Corte na taxa de juro de 50pb e dólar perde força💵

A Fed reduziu hoje as taxas de juro em 50 pontos base, e o gráfico de pontos mostra que o FOMC reduzirá as taxas em mais 50 pontos base até ao final de 2024. Em 2025, espera-se que as taxas desçam mais 100 pontos base, ou seja, para um intervalo de 3,25-3,50%.

Anteriormente, as previsões apontavam para 4,1%. Ao mesmo tempo, a Fed espera um crescimento do PIB superior a 2% em 2024 e um mercado de trabalho ainda robusto, que se comprometeu a apoiar. O mercado entendeu isto como uma maior probabilidade de uma aterragem suave para a economia dos EUA

Jerome Powell mostrou-se dovish na conferência, embora tenha indicado que a Fed não precisa de se apressar e que os cortes de 50 pb não serão um “novo normal”. No entanto, o gráfico de pontos da Fed assinala um ciclo de cortes de taxas “agressivo

A Fed certificou-se da tendência desinflacionista, ao mesmo tempo que continua a ver amplas hipóteses de a economia permanecer robusta, com uma procura resiliente por parte dos consumidores e uma taxa de desemprego historicamente baixa

O dólar americano está a perder terreno hoje. Ganhos nesta onda são o ouro, que viu um salto acima de US $ 2.600 a onça (novos máximos históricos) e Bitcoin, que ultrapassou US $ 60.000, inicialmente apoiado pelo otimismo em Wall Street e uma queda nos rendimentos.

Powell foi dovish nos seus comentários optimistas e a Fed reduziu as taxas de acordo com as expectativas do mercado, mas os índices de Wall Street apagaram os ganhos iniciais. O Nasdaq 100 e o S&P 500 estão a perder ligeiramente, embora, a médio prazo, os comentários de Powell, bem como a decisão, pareçam positivos para o mercado bolsista; o US200 recupera quase 2% hoje.

De acordo com o relatório do BoC, o banco central continua a ver riscos em termos de pressões sobre os preços na economia, com salários mais elevados a alimentarem constantemente a inflação no sector dos serviços. Por outro lado, no entanto, alguns membros do BoC mostraram-se mais preocupados com os riscos de queda da inflação, com preocupações ligadas a uma potencial maior fraqueza na economia e no mercado de trabalho.

Os mercados europeus, entretanto, fecharam a sessão de hoje ligeiramente em baixa. O DAX da Alemanha perdeu 0,06% durante o dia, enquanto o CAC40 da França caiu 0,57% e o FTSE100 da Grã-Bretanha caiu 0,68%.

Os dados do mercado imobiliário dos EUA mostraram uma recuperação considerável nas licenças de construção, que subiram mais de 4,9% m/m contra as previsões de 1% e -3,3% em julho. O início da construção mostrou um aumento de 9,6% m/m, 6,5% era esperado após um declínio de -6,8% em julho

Os stocks de gasolina aumentaram nos EUA, de acordo com o relatório do DoE, 69.000 barris contra 1 milhão previsto e 2,3 milhões anteriormente

De acordo com a sondagem Quinnipiac, Kamala Harris ultrapassou as classificações de Donald Trump nos estados do Michigan e da Pensilvânia. De acordo com a Moody's, os cortes nas taxas da Fed serão negativos para as classificações de crédito da maioria dos bancos dos EUA Fonte: xStation5

