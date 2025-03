Resumo do dia: CPI abaixo do esperado dá esperança aos investidores

Os índices norte-americanos recuperaram, com o S&P 500 a subir 0,71%, o Nasdaq 100 a valorizar 1,33% e o Dow Jones Industrial Average a manter-se estável, depois de os dados sobre a inflação, mais baixos do que o previsto, terem atenuado os receios de recessão.

A inflação de fevereiro foi de 2,8% em relação ao ano anterior, abaixo das expectativas e mostrando uma desaceleração em relação aos 3,0% de janeiro, reforçando as expectativas de um corte nas taxas do Fed em junho.

As tarifas de 25% aplicadas por Trump ao aço e ao alumínio desencadearam uma retaliação imediata por parte da UE e do Canadá, aumentando as tensões comerciais, uma vez que ambos os parceiros comerciais anunciaram mil milhões em contramedidas.

Os fabricantes europeus de alimentos para animais avisaram que as potenciais tarifas da UE sobre os cereais dos EUA prejudicariam o sector pecuário do continente, que depende fortemente da importação de alimentos para animais, sugerindo que o comércio de cereais para alimentação animal poderia ajudar a resolver a disputa tarifária mais ampla.

As ações da Intel subiram 4,7%, com a notícia de que a TSMC propôs a formação de um consórcio com a Nvidia, a AMD e a Broadcom para explorar o negócio de fundição da Intel, em dificuldades, com a aprovação da administração Trump.

A Apple continuou a sua queda, caindo mais 5% depois de ter alegadamente adiado as funcionalidades avançadas do Siri até 2026, com os analistas do Morgan Stanley a avisarem que o revés poderia reduzir os incentivos à atualização do iPhone, num contexto de preocupações crescentes com as tarifas.

O Goldman Sachs reduziu o seu objetivo para o S&P 500 no final do ano de 6.500 para 6.200, citando previsões de crescimento reduzido do PIB, taxas tarifárias mais elevadas e maior incerteza no mercado.

O BNP Paribas prevê que o ouro ultrapasse os 3.000 dólares por onça nos próximos meses, no meio do “caos tarifário de Trump”, com o ativo de refúgio a superar já os principais índices de acções no acumulado do ano.

A desvalorização dos fundos de investimento na sexta-feira e na segunda-feira marcou a maior venda em quatro anos, de acordo com a Goldman Sachs, esperando-se uma maior volatilidade potencial do mercado à medida que a desvalorização continua.

Os inventários de petróleo bruto aumentaram em 1,448 milhões de barris, de acordo com dados da EIA, menos do que os 2,1 milhões de barris previstos, sugerindo uma procura mais forte e ajudando os preços do WTI a recuperarem 2,3% para US $ 67,75, embora ainda permaneçam perto de mínimos de três anos.

O mercado cambial vê um ligeiro fortalecimento do dólar americano, ganhando 0,1% contra uma cesta de moedas. O dólar canadiano é o que tem o melhor desempenho entre o G10, subindo 0,5% em meio às tensões tarifárias comerciais em curso.

No mercado das criptomoedas, os principais activos estão a sofrer quedas. O Ethereum caiu cerca de 2.6%, a Solana caiu 1%, enquanto a Bitcoin permanece estável em aproximadamente $ 82,770.

