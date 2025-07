Resumo do dia: DJIA cai 0.7% apesar do otimismo sobre a tecnologia 📉Cacau cai mais de 5%

Os índices bolsistas dos EUA estão a reduzir os ganhos anteriores. Os Estados Unidos anunciaram um investimento adicional de 70 mil milhões de dólares em inteligência artificial , juntamente com planos para aliviar as restrições à exportação de chips avançados de IA — permitindo que as empresas americanas retomem os envios de GPU para a China . Na sequência dos ganhos nas ações de IA, o Nasdaq 100 está a subir quase 0,3%, superando os principais índices de referência, como o Dow Jones Industrial Average (DJIA), que perde 0,7% hoje.

O JPMorgan Chase registou um EPS de 5,25 dólares contra os 4,47 dólares esperados, com receitas de 45,68 mil milhões de dólares , superando a previsão de 44,05 mil milhões de dólares. O banco também elevou a sua previsão de receita líquida de juros para o ano inteiro. No entanto, as ações caíram pouco menos de 1% no na abertura.

dólares, contra os 1,41 dólares esperados, e receitas de , um aumento de 1% em relação ao ano anterior. Apesar dos resultados positivos, o banco e as ações caíram durante a sessão. O Citigroup registou um forte lucro por ação de 1,96 dólares , superando as expectativas de 1,61 dólares, com receitas a aumentarem 8% em relação ao ano anterior , para 21,67 mil milhões de dólares , impulsionadas por um desempenho recorde na negociação de ações e uma recuperação na banca de investimento. As ações subiram 3,3% .

subiu para o seu , testando a , apesar de uma reação inicialmente negativa do dólar ao relatório do IPC. A inflação do IPC dos EUA ficou ligeiramente acima do esperado, em 2,7% em relação ao ano anterior em junho (contra 2,6% esperado e 2,4% em maio). A inflação básica ficou em linha com as previsões, em 2,9% em relação ao ano anterior , e a inflação básica mensal subiu 0,2% em relação ao mês anterior — alinhando-se com a trajetória de desaceleração da inflação do Fed.

