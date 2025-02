Resumo do dia: dólar cai e volta para níveis antes das tarifas 📄

Os índices dos EUA alargaram os seus ganhos durante a sessão a dinheiro e no final do dia estavam a subir aproximadamente 0,50-1,00%. O líder dos ganhos foi o índice de pequena capitalização US2000, que subiu 0,76%. Enquanto isso, o índice de tecnologia ganhou 0,53%, apesar da perda de quase 7,5% da Alphabet. As ações da Nvidia subiram mais de 3,5%.

Os ganhos do mercado de ações foram apoiados por um dólar fortemente enfraquecido, que agora praticamente apagou todos os ganhos do início da semana causados pela introdução repentina de tarifas sobre o Canadá, México e China.

As ações da Vishay Intertechnology subiram 7%, apesar dos resultados trimestrais mistos, depois de a empresa ter anunciado que estava a registar uma maior procura de investimentos em infraestruturas relacionadas com redes inteligentes e centros de dados de IA.

Juntamente com o dólar, os rendimentos das obrigações dos EUA também estão a diminuir. Os títulos de 10 anos caíram para 4,41%, enquanto os títulos de 2 anos caíram para 4,17%.

O maior foco dos investidores hoje foi no ouro , que está quebrando novos máximos de todos os tempos, ganhando 1,00% para US $ 2.870 por onça .

Tal sentimento positivo no mercado de metais pode ser atribuído a vários fatores, incluindo a fraqueza do dólar, o declínio dos rendimentos das obrigações dos E.U., comentários dovish de funcionários da Reserva Federal, e aliviando as pressões inflacionárias na sequência dos dados do sector de serviços ISM.

Hoje, também recebemos o primeiro relatório chave do mercado de trabalho dos E.U.A. - ADP (janeiro): 183K vs. previsão de 150K e 122K anterior (revisto para 176K). Os dados indicam um sentimento ainda muito forte entre as empresas privadas dos EUA. Curiosamente, nenhuma reação importante foi observada no dólar após a divulgação dos dados, e a atenção dos investidores está agora mudando para o relatório do NFP na sexta-feira.

Os dados do ISM Services dos E.U. para janeiro indicaram 52,8 contra uma previsão de 54 e uma leitura anterior de 54,1. O subíndice de preços caiu significativamente. O índice de preços caiu para 60,1 contra 65,1 previstos e 64,4 anteriores. O índice de emprego subiu para 52,3 contra os 51,4 anteriores. O índice de novas encomendas caiu para 51,3 contra 54,2 anteriores.

O Índice PMI de Serviços publicado anteriormente para janeiro foi de 52,9, em linha com as previsões e ligeiramente acima dos 52,8 de dezembro. O PMI Composto final para janeiro foi de 52,7 contra 52,5 esperado e 52,4 anterior.

Os mercados acionistas europeus tiveram, na sua maioria, uma sessão bem sucedida; os índices DAX e FTSE subiram 0,37% e 0,6%, respetivamente. As leituras finais do PMI da Alemanha e da Zona Euro para janeiro acabaram por estar praticamente em linha com os valores anteriores, indicando um sector de serviços ainda relativamente forte e uma ligeira recuperação do índice composto.

Alemanha - Relatório do PMI de janeiro: PMI composto na Alemanha: 50,5; previsão 50,1; anterior 48,0; PMI de Serviços na Alemanha: 52,5; previsão 52,5; anterior 51,2;

Zona Euro - Relatório PMI de janeiro: PMI composto de acordo com a S&P Global: 50,2; previsão 50,2; anterior 49,6; PMI de serviços: 51,3; previsão 51,4; anterior 51,6;

No mercado das criptomoedas , o sentimento é claramente mais fraco. Os investidores estão desiludidos com a falta de apoio claro da administração Trump. Por outro lado, é evidente que a integração das criptomoedas e da tecnologia blockchain no mundo financeiro não acontecerá da noite para o dia, mas muitos dos passos dados até agora indicam uma direção muito promissora.

O Bitcoin caiu 0,60% hoje para $ 97.200, enquanto o Ethereum está mostrando uma força excecional, ganhando 0,55% para $ 2.750. As criptomoedas mais pequenas conseguiram recuperar algumas das perdas de segunda-feira, mas ainda estão sob pressão significativa.

Barkin, da Fed, espera um novo declínio significativo da inflação nos próximos 12 meses; ele também afirmou que apenas um sobreaquecimento da economia dos EUA poderia levar a aumentos das taxas de juro, o que ele não vê atualmente e não espera que a Fed prossiga.

O petróleo bruto Brent (OIL) está em baixa de quase 2% hoje, depois que os estoques de petróleo dos EUA, de acordo com a EIA, aumentaram em mais de 8,66 milhões de barris, contra uma previsão de 1,9 milhões de barris e uma leitura anterior de 3,46 milhões de barris. Os inventários de gasolina também subiram acentuadamente em 2,23 milhões de barris, em comparação com uma previsão de 210K e 2,95 milhões anteriormente.

Além disso, a demanda por remessas de ouro de Londres para os EUA (COMEX) continua a aumentar devido a preocupações sobre as tarifas entre os EUA e os países europeus. Seguindo esta tendência, a prata também está a ganhar.

