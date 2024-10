Resumo do dia: Dólar continua forte face ao Yen , Índices mistos, petróleo cai

A sessão de quarta-feira nos mercados bolsistas europeus terminou num sentimento misto. O DAX alemão fechou a sessão em baixa de cerca de 0,33%, enquanto o CAC40 francês subiu 0,05% e o WIG20 polaco conseguiu resistir à pressão da oferta e fechou em alta de 0,08%. A recuperação em alta foi prolongada hoje pelo índice Hang Seng, embora as empresas chinesas cotadas em Wall Street já não mostrem tanto otimismo.

Em Wall Street, as quedas dominam. O único índice que regista ganhos intradiários é o Nasdaq (+0,1%). O pior desempenho neste momento é o do Russell 2000, que desce 0,22%. Embora o sentimento no mercado de acções dos EUA seja bastante fraco, o índice VIX desceu 1%

O S&P 500 não conseguiu recuperar e está a negociar ligeiramente em baixa na segunda parte da sessão. As estimativas de entregas comunicadas pela Tesla desiludiram os investidores hoje, com 462.890 contra 463.897 previstas, enquanto a produção ficou acima das previsões. A Tesla perde hoje quase 6%



Os contratos de trigo subiram hoje mais de 2%, suportados pela escalada no Médio Oriente, prémio meteorológico; seca na região do Mar Negro, Rússia e planícies do sul dos EUA. O sentimento do mercado de criptomoedas permanece fraco, com o Bitcoin sendo negociado a US $ 61.500.

Inventários de petróleo bruto dos EUA:: +3,8900 milhoes Previsao -1,500 milhoes; Anteriormente -4,471 milhoe

Destilados: -1,284 milhões (Estimativa -2,000 milhões; Anteriormente -2,227 milhões) - Cushing: +840 mil (anteriormente +116 mil) - Gasolina: +1,119 milhões (estimado +200 mil; anterior -1,538 milhões)

As ações da Humana registam uma queda de 15% devido à menor procura dos seguros de pensões da empresa.

No mercado cambial, o tema número um continua a ser o iene japonês, que já está a enfraquecer quase 1,8% face ao dólar numa base intradiária, na sequência dos comentários dovish do novo Primeiro-Ministro do Japão, Ishiba. Barkin, da Fed, comentou que: Estou a observar atentamente a forma como as taxas de juro mais baixas influenciam as vendas de casas e automóveis para ver se a procura corre o risco de ultrapassar a oferta. Os 50 BPS de cortes apresentados como a mediana das projecções dos decisores políticos da Fed para o resto deste ano também aliviariam um pouco as taxas”. A falta de uma direção comum também caracteriza o mercado dos metais preciosos hoje, onde, por um lado, vemos aumentos de 0,6% nos preços da prata e, por outro lado, descidas de 0,5% nos preços do ouro.

Variação do emprego não agrícola ADP nos EUA (setembro): Atual: 143k; Previsão: 124k; Anteriormente: 89k. Vemos um fortalecimento do dólar hoje, evidente em uma queda de 0,2% no eurodólar; dados mais fortes do mercado de trabalho apoiaram os rendimentos

Os preços do petróleo caem e apagam alguns dos ganhos após a recuperação de ontem. Até agora, Israel não respondeu ao ataque do Irão, embora a Casa Branca e as FDI estejam a considerar uma resposta militar. O cartel da OPEP+ concordou em reduzir os cortes na produção em dezembro, refere o WSJ. Além disso, a OPEP disse que a organização está a trabalhar com a Rússia, o Cazaquistão e o Iraque para compensar o excesso de produção do passado. O petróleo também está a ser negociado sob pressão de inventários americanos mais elevados do que o esperado.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.