Resumo do dia – Dólar enfraquece com possível corte nas taxas

Os índices norte-americanos ampliaram os ganhos hoje, embora tenham devolvido parte deles na segunda metade do dia. O US500 está estável, faltando pouco mais de duas horas para o fecho, o US100 está em queda de cerca de 0,1%, enquanto o US2000 está em alta de mais de 1%.

Foram observados fortes ganhos durante o mercado asiático, particularmente no índice das maiores empresas da China e no mercado de Hong Kong.

Os mercados europeus registaram aumentos mais limitados.

Um movimento notável foi a queda de mais de 18% no preço das ações da CoreWeave. A especialista em infraestrutura de IA (GPU) reportou receitas significativamente mais altas, mas o lucro líquido diminuiu inesperadamente. A Morgan Stanley emitiu uma classificação Equalweight com um preço-alvo de 91 dólares — quase 30% abaixo do preço de mercado atual.

com um preço-alvo de 91 dólares — quase 30% abaixo do preço de mercado atual. O dólar americano continua a enfraquecer no meio das expectativas crescentes de cortes nas taxas de juros nos EUA, com o EURUSD subindo acima de 1,1700. Donald Trump e Scott Bessent voltaram a enfatizar a necessidade de cortes nas taxas, com Trump sugerindo que as taxas devem cair para 1% e Bessent defendendo um corte de cerca de 1,5 pontos percentuais em relação aos níveis atuais.

Os preços da prata subiram para USD 38,5 por onça, um aumento de mais de 1,5%, apoiados por ganhos moderados no ouro e um dólar mais fraco, à medida que os investidores esperam cada vez mais cortes nas taxas de juros nos EUA.

O PIB da Polónia cresceu 3,4% em termos homólogos, em linha com as expectativas do mercado, acelerando de 3,2%. Numa base trimestral, a economia expandiu-se 0,8% em relação ao trimestre anterior, ligeiramente abaixo das previsões.

A inflação alemã ficou em linha com a leitura preliminar de julho, de 2,0%, enquanto a inflação espanhola subiu para 2,7% no ano, reduzindo as chances de novos cortes nas taxas do BCE este ano.

Os preços do petróleo continuaram a cair antes da reunião de sexta-feira entre Trump e Putin.

Os dados do Departamento de Energia dos EUA mostraram que os stocks de crude aumentaram em 3 milhões de barris, bem acima das previsões, empurrando o crude WTI para baixo do suporte chave. Os futuros do gás natural Henry Hub (NATGAS) recuperaram quase 2% após recentes quedas, apoiados pelos stocks elevados e estáveis nos EUA (cerca de 3.100 bcf) e pelo agosto mais frio em oito anos.

Um furacão que se está a formar no Atlântico poderá arrefecer ainda mais as temperaturas ao longo da costa leste dos EUA.

As ações chinesas estão a ter um forte desempenho nos mercados dos EUA, com os ADRs da Alibaba (BABA.US) a ganhar mais de 3%. Os futuros do HSCEI subiram mais de 2,5%, impulsionados pela melhoria das perspetivas para as relações entre os EUA e a China e pelas expectativas de recuperação da procura chinesa.

O Ethereum subiu mais de 2%, para US$ 4.700, aproximando-se dos máximos de 2021. Analistas do Standard Chartered veem potencial para uma alta para US$ 7.500 este ano, em parte devido aos maiores volumes de liquidação na blockchain Ethereum. O Bitcoin permanece consolidado em torno de US$ 120.000.

Trump sinalizou que a próxima cimeira no Alasca com Putin não abordará possíveis concessões territoriais pela Ucrânia, observando que tais assuntos poderão ser discutidos numa cimeira futura envolvendo a Ucrânia. Ele também disse que planeia nomear um novo presidente do Fed em breve, com 3 a 4 candidatos atualmente em consideração.

Após o encerramento de hoje em Wall Street, a Cisco divulgará os resultados trimestrais, enquanto durante a abertura do mercado asiático serão divulgados os dados do mercado de trabalho da Austrália.

