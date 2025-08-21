Resumo do dia: Dólar ganha força com dados do PMI fortes💲📣

Os índices norte-americanos tentaram reduzir as perdas no final da sessão, mas a pressão de venda nas ações americanas permanece. Atualmente, o US500 está em queda de 0,42% , o US100 está em queda de 0,51% , enquanto o US2000 está praticamente inalterado.

O USD é uma das moedas mais fortes do G10 hoje , ao lado da NOK e do NZD, enquanto o JPY é claramente o que apresenta pior desempenho.

A força do dólar decorre das declarações hawkish de Hammack, do Fed, e dos números excepcionalmente fortes do PMI. Como resultado, as expectativas do mercado para um corte nas taxas do Fed em setembro caíram para 73,5% .

Por outro lado, os pedidos de seguro-desemprego e o índice da Fed da Filadélfia ficaram abaixo do previsto, mas a reação do mercado foi rapidamente ofuscada pela divulgação anterior do PMI.

Hammack fez comentários decididamente hawkish , descartando a possibilidade de um corte em setembro. Ele enfatizou que a inflação continua muito alta, o mercado de trabalho está equilibrado e o Fed deve se concentrar em conter as pressões sobre os preços. Nesta fase, ele não vê motivos para retomar a flexibilização monetária.

Separadamente, o Departamento de Justiça pediu ao presidente do Fed, Jerome Powell, que demitisse a governadora Lisa Cook por alegações relacionadas a uma possível fraude hipotecária envolvendo imóveis.

por alegações relacionadas a uma possível fraude hipotecária envolvendo imóveis. No lado corporativo, o Walmart divulgou resultados sólidos para o segundo trimestre de 2025, mas o ritmo de crescimento decepcionou em relação às expectativas elevadas, e as preocupações pesaram fortemente. As ações ampliaram as perdas para mais de 4%.

As vendas de imóveis usados nos EUA em julho ficaram em 4,01 milhões, acima das expectativas (3,92 milhões) e dos 3,93 milhões anteriores, marcando um aumento de 2% em relação às previsões de um pequeno declínio.

Na Europa, os dados preliminares sobre o sentimento do consumidor para julho na zona do euro caíram para -15,5, pior do que o esperado -14,7 e os anteriores -14,7.

O gás natural (NATGAS) subiu quase 6% após a renovação dos contratos, com o impulso de alta apoiado pelos dados da EIA que mostraram um aumento menor do que o esperado nos stocks.

Entretanto, as criptomoedas ampliaram as perdas: a Bitcoin caiu 1,60% para 112 440 dólares, a Ethereum deslizou 2,20% para 4240 dólares e a capitalização de mercado combinada das altcoins caiu 1,70% para 1,02 biliões de dólares.

