Destaques da manhã (13.10.2025)

Principais conclusões .

Os índices dos EUA recuperam durante a sessão asiática, com a esperança de uma diminuição das tensões entre os EUA e a China.

Os mercados da Ásia-Pacífico estão a registar fortes ganhos. Os índices chineses estão a subir entre +2,5% e +3,0%, o Nikkei do Japão sobe +1,39%, o índice de Singapura valoriza +1,0% e o da Austrália aumenta +0,10%.

Apesar da diminuição parcial da escalada durante o fim de semana, a incerteza geopolítica persistente continua a apoiar os metais preciosos. O ouro está a subir 1,75% para $4.075/onça, enquanto a prata sobe ainda mais fortemente (+3,35% para $51,65/onça).

Depois de ameaçar na sexta-feira impor tarifas de 100% sobre todos os produtos chineses, Donald Trump suavizou o seu tom durante o fim de semana - visto como parte de negociações mais amplas.

As exportações de terras raras da China caíram 31% m/m em setembro, atingindo o seu nível mais baixo desde fevereiro, num contexto de controlos de exportação mais apertados. Os dados pormenorizados serão divulgados em 20 de outubro.

Entretanto, os Estados Unidos planeiam comprar até mil milhões de dólares de minerais críticos para reduzir a dependência da China, com a Agência de Logística da Defesa a supervisionar o processo.

As exportações da China aumentaram 8,3% em relação ao ano anterior (o maior valor em seis meses) e as importações subiram 7,4% em relação ao ano anterior (o maior valor em 17 meses). As importações mensais recorde de minério de ferro e de soja evidenciam uma procura resistente. O excedente comercial foi de 90,5 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo das expectativas devido ao forte crescimento das importações.

O encerramento do governo dos E.U.A. entrou agora no seu décimo segundo dia. O vice-presidente J.D. Vance alertou para cortes mais profundos no emprego federal, enquanto centenas de milhares de trabalhadores permanecem em licença não remunerada.

As criptomoedas recuperaram no domingo à noite após perdas acentuadas na sexta-feira. O mercado de derivados sobrealavancado foi atingido de forma particularmente dura pelo comentário inesperado de Trump em relação à China, com mais de 19 mil milhões de dólares em posições longas e curtas liquidadas em 24 horas - um valor recorde.

A Bitcoin caiu mais de 10%, e muitas altcoins perderam dezenas de por cento, mas as quedas foram revertidas no domingo, na sequência do último post de Trump, que sinalizou uma desescalada. A Bitcoin recuperou para $114.000, enquanto outras criptomoedas valorizaram dois dígitos na mesma sessão.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.