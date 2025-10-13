França à beira do precipício

A decisão de manter Sébastien Lecornu como primeiro-ministro, à frente de um governo ampliado para incluir seis ex-membros do Les Républicains (direita) e oito altos funcionários públicos, não contribui para aliviar a profunda sensação de instabilidade que pesa sobre a vida política francesa. Mal formado, este segundo governo Lecornu já enfrenta a dupla ameaça de censura: La France Insoumise (extrema esquerda) e o Rassemblement National (extrema direita) apresentaram uma moção cada, enquanto o Partido Socialista (esquerda) está a considerar apresentar uma terceira após a apresentação dos orçamentos do Estado e da Segurança Social na terça-feira.

O Conselho de Ministros inaugural, marcado para as 10h de amanhã, marcará o verdadeiro batismo de fogo para um executivo sob intensa pressão. O projeto de lei das finanças e o projeto de lei de financiamento da segurança social serão apresentados nessa ocasião, antes de serem submetidos à Assembleia Nacional. Devido a restrições de tempo, o texto será idêntico à versão enviada em 2 de outubro ao Conselho Superior das Finanças Públicas. Trata-se de um orçamento de continuidade, com pouca margem de manobra, refletindo tanto as restrições políticas quanto as pressões do mercado.

Oficialmente, o governo mantém a sua meta de reduzir o défice público para menos de 5% do PIB até 2026, ao mesmo tempo que confirma a meta europeia de 3% até 2029. Mas o caminho para esse objetivo tornou-se mais difícil: o crescimento foi revisto para baixo para 1%, e cada décimo de ponto percentual de défice adicional agrava uma dívida já superior a 114% do PIB. No contexto atual, com as taxas de rendimento das obrigações do Estado francês (OAT) a manterem-se em 3,470% e o spread com o Bund alemão em 0,844%, mesmo um pequeno deslize orçamental poderia reacender as tensões nos mercados da dívida soberana.

O orçamento de Lecornu é moldado por uma contenção forçada. Espera-se uma economia de seis mil milhões de euros com reduções nos custos operacionais do Estado e nas transferências sociais. O primeiro-ministro abandonou certas medidas controversas, como a abolição de dois feriados públicos proposta por François Bayrou, mas mantém um compromisso firme com o corte do padrão de vida do Estado.

Na frente fiscal, Sébastien Lecornu descartou o «imposto Zucman» exigido pela esquerda, optando por um «imposto sobre ativos financeiros» detidos por holdings familiares, uma medida que deverá arrecadar entre 1 e 1,5 mil milhões de euros. Ele também planeia manter a contribuição diferencial sobre rendimentos elevados e reduzir o imposto sobre o valor acrescentado das empresas, com um custo estimado de 1,1 mil milhões de euros. Outros ajustes incluem um modesto corte no imposto de renda para casais de baixa renda e uma dedução fixa revisada para aposentados mais ricos.

Em matéria de política social, o primeiro-ministro abriu as portas para uma suspensão parcial da reforma previdenciária: uma exigência fundamental dos socialistas. No entanto, ele continua comprometido com o corte de gastos com saúde, notadamente duplicando as coparticipações médicas e restringindo os limites das licenças médicas. O «ano branco» proposto, que congela os salários e os benefícios sociais dos funcionários públicos, seria renovado, enquanto um aumento direcionado das pensões das mulheres está a ser considerado.

Este conjunto de medidas reflete a postura defensiva de um governo em modo de sobrevivência. Ao combinar disciplina fiscal, concessões fiscais seletivas e uma política social cautelosa, o governo espera conter a desconfiança do mercado sem provocar a ira do público. Mas esta já não é uma agenda económica, é uma estratégia de último recurso.

A crise da França já não é meramente fiscal; tornou-se sistémica. A maioria presidencial, artificialmente ampliada com aliados frágeis, luta para esconder a erosão do centro político. As moções de censura iminentes podem muito bem abrir caminho para a dissolução da Assembleia Nacional nas próximas semanas: um passo arriscado, mas cada vez mais inevitável, para restaurar uma legitimidade em declínio.

Presa entre a instabilidade política, a fragilidade financeira e a fadiga democrática, a França avança à beira do abismo. «Grande demais para falhar», ela deve agora provar que continua capaz de governar, reformar e persuadir. Caso contrário, corre o risco de se tornar uma democracia suspensa entre a impaciência dos mercados e o cansaço dos seus cidadãos.

Enquanto a política se limitar a gerir crises em vez de as superar, a República permanecerá à beira da rutura.

Matéis Mouflet, Market Analyst, XTB