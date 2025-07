Resumo do dia: Dólar recupera das quedas de ontem, índices continuam a escalada (17.07.2025)

Wall Street caminha para um fecho positivo, apoiado por dados de vendas no retalho acima do esperado ( S&P 500 : +0,4%; DJIA : +0,4%; Nasdaq : +0,8%; Russell 2000 : +0,9%). Os ganhos são liderados pelos setores de tecnologia, industrial e de bens de consumo básico.

: +0,4%; : +0,4%; : +0,8%; : +0,9%). Os ganhos são liderados pelos setores de tecnologia, industrial e de bens de consumo básico. As vendas no retalho nos EUA aumentaram 0,6% em junho em relação ao mês anterior (previsão: 0,1%; anterior: -0,9%), impulsionadas pelas vendas de automóveis e pelos gastos em restaurantes/bares.

Os novos pedidos de subsídio de desemprego caíram inesperadamente na semana passada (221 mil contra 233 mil previstos e 227 mil anteriormente).

O ex-membro do Fed e potencial sucessor de Powell, Kevin Warsh, pediu à CNBC uma “mudança de regime” no Federal Reserve, criticando a atual liderança pela sua gestão da inflação e relutância em reduzir as taxas. Warsh afirmou que a postura “dependente dos dados” do Fed prejudica a sua credibilidade e confiança na política monetária.

A GE Aerospace (GE.US) superou as expectativas e elevou as previsões para o ano de 2025, registrando um EPS no segundo trimestre de US$ 1,66 (previsão de US$ 1,43) e receitas de US$ 10,2 mil milhões (previsão de US$ 9,6 mil milhões).

A PepsiCo (PEP.US) também superou as previsões para o segundo trimestre com um forte crescimento internacional (lucro por ação de US$ 2,12) e planos para expandir as linhas de produtos com baixo teor de açúcar e sem açúcar.

também superou as previsões para o segundo trimestre com um forte crescimento internacional (lucro por ação de US$ 2,12) e planos para expandir as linhas de produtos com baixo teor de açúcar e sem açúcar. Os mercados europeus mostraram um otimismo generalizado, com o DAX alemão (+1,5%), o CAC40 francês (+1,3%), o FTSE 100 britânico (+0,5%), o FTSE MIB italiano (+0,9%), o IBX35 espanhol (+0,8%) e o SMI suíço (+0,4%) a fecharem todos em alta.

alemão (+1,5%), o francês (+1,3%), o britânico (+0,5%), o italiano (+0,9%), o espanhol (+0,8%) e o suíço (+0,4%) a fecharem todos em alta. No mercado cambial, o dólar americano fortaleceu (USDIDX +0,35%) após o pânico moderado de ontem, impulsionado por dados que reforçaram a visão do Fed de que a economia dos EUA está “indo bem”. A moeda mais fraca do G10 foi o dólar australiano (AUDUSD -0,67%), prejudicado por dados fracos do mercado de trabalho; o franco suíço também se enfraqueceu (USDCHF +0,6%). A libra esterlina foi a que melhor se comportou ( GBPUSD -0,13%). O EURUSD caiu 0,5%, para 1,1584. O

-0,13%). O caiu 0,5%, para 1,1584. O Ouro caiu 0,3%, para US$ 1.337 por onça, enquanto a prata continuou a subir (+0,45%, para US$ 38,08). A platina (+3,1%) e o paládio (+2,9%) também registraram ganhos.

caiu 0,3%, para US$ 1.337 por onça, enquanto a continuou a subir (+0,45%, para US$ 38,08). A (+3,1%) e o (+2,9%) também registraram ganhos. O petróleo Brent e WTI recuperaram 1,1% e 1,5%, respetivamente (Brent a 69,30 dólares por barril). O gás natural caiu 1% após o último relatório da EIA.

e recuperaram 1,1% e 1,5%, respetivamente (Brent a 69,30 dólares por barril). O gás caiu 1% após o último relatório da EIA. O sentimento em relação às criptomoedas foi misto: o Bitcoin caiu 0,7% para 29.115 dólares, enquanto o Ethereum ganhou 1,1% para 3.420 dólares.

