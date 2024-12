Resumo do dia: Estagnação no mercado acionista, enquanto Bitcoin ultrapassa os $100k 📌

Os índices nos EUA terminam o dia sem alterações, com uma volatilidade limitada. Ao longo da sessão, tanto o US500 como o US100 estiveram a negociar perto dos níveis de abertura, mantendo-se em máximos históricos. Entretanto, o US2000 regista uma queda de quase 1,10% para os 2.400 pontos. Na Europa, os ganhos dominam. O desempenho mais forte hoje foi o IT40 da Itália, que ganhou quase 1,6%. O DAX da Alemanha aumentou 0,6%, enquanto o CAC40 da França subiu 0,4%, apesar da turbulência política no país. O SMI da Suíça terminou a sessão em níveis semelhantes ao preço de fecho de ontem, enquanto o Stoxx Europe 600 ganhou 0,4%. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A Five Below manteve os ganhos de quase 10% após os fortes resultados do terceiro trimestre. A empresa registou um aumento de 15% nas vendas e um aumento de aproximadamente 61% nos lucros. A MicroStrategy apagou mais de 8% de ganhos na segunda metade da sessão, que foram impulsionados pelo Bitcoin quebrar a marca de US $ 100,000. A ação está agora a ser negociada cerca de 3,5% abaixo do preço de fecho de ontem. O dólar americano (USD) é uma das moedas do G10 com desempenho mais fraco hoje. O índice USDIDX está em baixa de 0,40% para 105,9500 pontos, com perdas intraday atingindo até 0,60%. EURUSD está em alta de 0,50% para 1,05600, enquanto USDJPY está em baixa de 0,15% para 150,3000. Os novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA foram superiores às previsões. Teoricamente, uma leitura mais elevada pode fornecer argumentos para cortes mais rápidos das taxas. Pedidos Iniciais de Desemprego nos EUA: Valor: 224k

224k Previsão: 215k

215k Anterior: 213k A OPEP+ planeia reduzir gradualmente os cortes de produção a partir do primeiro trimestre do próximo ano até 2026. O petróleo WTI reagiu com uma queda acentuada a este anúncio, mas desde então reduziu as perdas para -0,20%. A reação limitada do mercado pode dever-se ao facto de esta decisão ter sido antecipada. Os preços do gás natural (NATGAS) não mostraram movimentos significativos em resposta ao relatório semanal de inventário da EIA. A mudança de inventário foi de -30 mil milhões de pés cúbicos contra uma previsão de -43 mil milhões de pés cúbicos e uma mudança anterior de -2 mil milhões de pés cúbicos. O Bitcoin quebra a barreira psicológica de $100k, ganhando 2,50% para $101.300. No entanto, os ganhos são ligeiramente reduzidos, já que o Bitcoin subiu anteriormente 5,50% para $103.800. Outros projectos registam ganhos ligeiramente menores. Ethereum subiu 1.35% para $ 3,900, enquanto a capitalização de mercado total de altcoins excluindo Ethereum subiu 2.20% para $ 1.11 trilhão. O domínio do Bitcoin se recupera hoje para 56% de uma baixa local de 54.7% ontem.

