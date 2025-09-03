Resumo do dia : Google segura o mercado, petróleo cai, ouro atinge novo máximo histórico

Analisando os contratos, o quadro é o seguinte: o US500 está próximo do fecho de ontem, o US100 subiu 0,25% e o US30 caiu 0,38%. No mercado de títulos, os rendimentos dos títulos dos EUA estão caindo, sinalizando a procura por ativos seguros, enquanto em outros países do G7 — especialmente no Reino Unido — os rendimentos de longo prazo estão subindo para níveis não vistos em décadas.

No geral, os investidores estão a equilibrar as expectativas de apoio monetário e as preocupações com os riscos fiscais e a sustentabilidade do crescimento.

Vale a pena notar os rendimentos a 30 anos nos EUA, que se aproximaram do nível de 50 pontos base. Após leilões recordes de obrigações de curto prazo nos EUA em agosto, espera-se uma redução na emissão em setembro. No entanto, existe o risco de diminuição da liquidez no mercado.

Os indicadores de emprego fracos aumentam as expectativas de cortes nas taxas da Fed, o que apoia as avaliações das empresas em crescimento e do ouro, mas também exerce mais pressão sobre o dólar.

O relatório JOLTS mostra uma diminuição nas novas vagas de 7,357 milhões para 7,18 milhões, com uma expectativa de aumento para 3,37 milhões.

O ouro está a subir para novos máximos históricos, antecipando um tom dovish da Fed na próxima reunião.

O ouro já está a atingir mais de US$ 3.550 por onça, enquanto a prata ultrapassa o nível de US$ 41 por onça.

Por outro lado, observamos uma ligeira pressão descendente sobre os metais industriais. O cobre está a cair hoje abaixo de US$ 10.000.

O petróleo bruto reage negativamente aos rumores de que a OPEP+ poderá aumentar novamente a produção, dando mais um golpe nos preços do petróleo. O petróleo caiu mais de 2% hoje.

Os preços do gás natural nos EUA subiram acentuadamente durante a sessão de hoje, ultrapassando mesmo o nível de 3,1 USD/MMBTU, devido a expectativas de renovação da procura por eletricidade nos estados ocidentais. Os preços do gás estão a estabilizar ligeiramente acima de 3. Amanhã, conheceremos um importante relatório sobre o estado dos stocks, com um claro aumento esperado devido ao baixo consumo da semana passada.

A Google venceu essencialmente o processo antitrust movido contra ela pelo Departamento de Justiça. A empresa está a registar outro recorde histórico na sessão de hoje, ganhando cerca de 8%, em meio à resolução de muitos fatores de risco para a empresa. Uma beneficiária indireta deste veredicto — a Apple — também está a subir. Estas duas empresas estão a salvar os índices de novas quedas hoje.

O mercado de criptomoedas está a apresentar um bom desempenho hoje. A Ethereum subiu mais de 3%. Essa alta procura por ativos extremamente arriscados pode sinalizar que o sentimento do mercado ainda não é tão ruim quanto alguns analistas e comentaristas podem pensar.

O PIB da Austrália em termos anuais para o segundo trimestre cresce 1,8% em relação ao ano anterior, superando os 1,6% esperados. Anteriormente, o crescimento foi de 1,4% em relação ao ano anterior.

Em termos trimestrais, este é um crescimento de 0,6% em relação ao trimestre anterior, também acima das expectativas.

O índice PMI para serviços da China para empresas de menor dimensão situa-se em 53 pontos para agosto, acima dos 52,4 esperados e superior ao nível anterior de 52,6.

O índice PMI para serviços da zona euro acaba por cair para 50,5, em comparação com a leitura preliminar de 50,7 e o nível anterior de 51 pontos. A razão é a queda do PMI da Alemanha abaixo dos 50 pontos e as baixas leituras na Itália e Espanha.

A inflação do PPI da zona euro situa-se em 0,2% em termos homólogos, contra os 0,1% esperados e o nível anterior de 0,6% em termos homólogos. Em termos mensais, representa um crescimento de 0,4% em relação ao mês anterior, acima dos 0,2% esperados.

