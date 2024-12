Resumo do dia: incerteza continua em Wall Street, quedas alastram para a Europa e para a Bitcoin 📄

O sentimento em Wall Street continua fraco, com os índices a lutarem para recuperar das fortes quedas de ontem. Apesar de ligeiros ganhos na abertura da sessão a dinheiro, a maioria dos lucros foram agora reduzidos. O US500 e o US100 subiram 1,45% devido a rolagens de contratos durante a noite, mas as mudanças nos contratos à vista são muito menores, em 0,35% e 0,00%, respetivamente.

A Accenture lidera os ganhos (+6,7%) em Wall Street, após resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. O lucro líquido da empresa atingiu quase US $ 2.3 bilhões (contra US $ 1.98 bilhão esperado), e suas previsões para 2025 foram aumentadas, impulsionadas pelo crescimento antecipado da demanda por soluções de IA.

O Tripadvisor subiu 8% depois de anunciar uma aquisição de US $ 435 milhões da Liberty TripAdvisor Holdings, com o objetivo de simplificar sua estrutura de capital por meio de reembolso de dívidas, emissão de ações e pagamentos em dinheiro.

Os índices europeus fecharam no vermelho: DAX alemão (-1,35%), CAC 40 francês (-1,22%), FTSE 100 britânico (-1,14%), FTSE MIB italiano (-1,78%), IBEX 35 espanhol (-1,53%) e SMI suíço (-1,93%).

Nos EUA, o crescimento do PIB do terceiro trimestre de 2024 excedeu as expectativas (3,1% contra 2,8% previstos, anteriormente 3%). A leitura do PIB dos EUA apoia a posição do FOMC e as observações de Jerome Powell na conferência do Fed de ontem, destacando um crescimento mais forte do que o esperado e pressões de inflação subjacentes ligeiramente mais elevadas.

O Índice de Produção de Filadélfia de dezembro indica um declínio na atividade industrial na região, com o indicador de atividade atual a permanecer negativo. Apesar disso, as empresas comunicaram aumentos no emprego e nos preços.

Como esperado, o Banco de Inglaterra manteve as taxas de juro inalteradas em 4,75%. No entanto, a divisão de votos é notável, com 6 membros do MPC a votarem para manter as taxas e 3 a defenderem um corte, sinalizando uma pressão contínua para a redução das taxas no Reino Unido. A libra enfraqueceu na sequência da decisão.

A taxa de juro da Noruega também se manteve inalterada em 4,50%, em linha com as expectativas do mercado. A coroa norueguesa manteve-se estável.

Entre as moedas do G10, a coroa sueca (SEK Spot: +0,95%) foi a que mais se valorizou, seguida do dólar canadiano e do dólar australiano (cada um com uma subida de ~0,5%). O dólar americano continuou a sua força (+0,3%), enquanto o iene japonês enfraqueceu acentuadamente (-1,83%) depois de o Banco do Japão ter expressado incerteza quanto a novos aumentos das taxas.

O Bitcoin caiu 2,00%, caindo abaixo da barreira dos 100k USD. A queda continua apesar da forte liquidação de ontem após a decisão do FOMC.

El Salvador assinou um acordo com o FMI, comprometendo-se a restrições significativas às suas políticas pró-criptomoeda. O acordo inclui um empréstimo de 1,4 mil milhões de dólares.

