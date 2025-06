Resumo do dia: Índices sobem com expectativas positivas sobre as tarifas 🔎📄

Os índices norte-americanos encerram o dia em território positivo, apesar de uma abertura incerta do mercado à vista. No momento da publicação, os maiores ganhos são observados no índice de pequena capitalização – US2000, com alta de +1,62%. O índice US500 está em alta de 0,65% e o US100 ganha 0,90%.

A principal força motriz por trás dos ganhos de hoje são as empresas de tecnologia, especialmente as ações da Nvidia e da Broadcom.

A par do mercado bolsista, o dólar americano também está a valorizar-se, sendo atualmente a moeda mais forte entre as do G10. O índice USDIDX sobe 0,55% hoje. O par EURUSD cai 0,55%, para 1,1377.

O secretário de imprensa da Casa Branca, Leavitt, confirmou amanhã como prazo final para a apresentação de propostas comerciais dos parceiros dos EUA. Leavitt continua otimista quanto a potenciais acordos comerciais.

A Hims & Hers está a subir hoje, após notícias de uma aquisição planeada da plataforma europeia ZAVA. A aquisição faz parte da estratégia da empresa para expandir as suas operações globais.

Os planos de investimento no setor de defesa propostos pelo primeiro-ministro britânico Stramer impulsionaram as ações da BAE Systems para novos máximos históricos hoje, prolongando a tendência de alta constante da empresa.

As encomendas às fábricas dos EUA surpreenderam com um valor mais baixo hoje, embora isso tenha sido compensado por dados mais fortes do mercado de trabalho JOLTS. Também vale lembrar que os dados de encomendas são muito voláteis, por isso o seu impacto na valorização dos ativos tende a ser relativamente limitado.

O índice PMI Caixin para o setor manufatureiro da China caiu inesperadamente para 48,3 pontos, apesar das expectativas de um aumento para 50,7 pontos e de um valor anterior de 50,4.

O fortalecimento do dólar em relação ao AUD é desencadeado pela divulgação das atas do RBA. O RBA está pronto para reduzir as taxas de juro em 50 pontos base se surgir turbulência económica devido à guerra comercial e à recessão global.

Os metais preciosos estão em queda em meio à euforia de Wall Street. O ouro está em baixa hoje.

O Bitcoin está a tentar recuperar as perdas e encerrar a correção recente. O preço da maior criptomoeda subiu 0,06% hoje, para 106.000 dólares.

A atenção dos investidores institucionais também está a começar a se voltar para o Ethereum em meio à possível aprovação da SEC para instrumentos ETF que incluem staking. O Ethereum subiu 0,40% hoje, para 2.620 dólares. No entanto, o preço ainda permanece cerca de 45% abaixo dos máximos históricos.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.