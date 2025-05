Resumo do dia: Investimento avultado pela Arábia Saudita impulsiona o rally de Wall Street📄

Wall Street continua a subir, impulsionado pelas notícias de hoje sobre um grande investimento da Arábia Saudita nos Estados Unidos. O investimento total deverá atingir os 600 mil milhões de dólares.

Na primeira parte do dia, os futuros dos índices norte-americanos registaram uma ligeira retração após os fortes ganhos de ontem. No entanto, a divulgação do relatório do IPC de abril melhorou o sentimento do mercado e ajudou os índices a abrirem em alta.

O apetite pelo risco foi ainda mais impulsionado pelo acordo mencionado com a Arábia Saudita.

No momento da redação deste artigo, o US500 está em alta de 0,85%, o US100 ganha 1,75% e o US2000 sobe 0,50%. Os ganhos são claramente liderados pelas ações de semicondutores. Entre as maiores altas estão Nvidia, Broadcom, TSM e AMD.

O US500 registou apenas uma ligeira queda no ano. A recuperação desde a baixa de 7 de abril totaliza agora mais de 22%.

O relatório do IPC dos EUA surpreendeu os mercados ao mostrar aumentos de preços abaixo do esperado em abril. A inflação geral ficou em 2,3% ao ano, contra 2,4% esperado e 2,4% anteriormente. A inflação básica ficou em linha com as expectativas, em 2,8% ao ano, o mesmo que no mês anterior.

Após a divulgação dos dados, os mercados ainda esperam que o Fed comece a reduzir as taxas em setembro, com um segundo e último corte em outubro.

A Nvidia subiu até 6% hoje, após a notícia de que a empresa fornecerá 18.000 chips Blackwell à Arábia Saudita. No entanto, os centros de dados permanecerão sob supervisão dos EUA para evitar fugas de dados para a China. A capitalização de mercado da empresa voltou a ultrapassar os 3 biliões de dólares.

O acordo com a Arábia Saudita também inclui 142 mil milhões de dólares em compras de equipamento militar.

A Coinbase subiu 21% hoje, após a notícia de que entrará no índice S&P 500 em 19 de março. A empresa atendeu aos rigorosos critérios de rentabilidade sustentada e alta liquidez. Sua inclusão marca a primeira vez que uma bolsa de criptomoedas entra em um índice tão prestigiado, provocando forte demanda por fundos passivos.

O petróleo bruto continua em alta, com o WTI subindo cerca de 2,5% hoje.

Isto deve-se à recuperação de Wall Street e ao anúncio de Trump de que pretende eliminar as exportações de petróleo do Irão, reduzindo a oferta global.

O cacau atinge hoje os 10 000 dólares por tonelada — pela primeira vez desde fevereiro — devido a preocupações com a oferta, apesar da incerteza da procura.

Os preços do trigo estão a cair em resposta às previsões significativamente mais elevadas para a produção nos EUA e a nível global, publicadas no relatório WASDE de ontem.

Após uma breve correção ontem, as criptomoedas estão de volta ao verde. A procura hoje concentra-se no Ethereum (+4,40%) e em projetos menores. O Bitcoin sobe 1,1%, para US$ 104.000.

A rotação de capital é mais visível hoje. O domínio do Bitcoin cai para 62,50% após atingir uma alta local de 65,40% em 7 de maio.

