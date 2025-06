Resumo do dia: Irão ataca bases no Qatar, mas otimismo volta aos mercados (23.06.2025)

Não houve uma escalada total da situação no Médio Oriente após o ataque aéreo dos EUA contra infraestruturas nucleares do Irão no fim de semana.

O Irão disparou entre 6 e 10 mísseis contra bases americanas no Qatar e, provavelmente, no Iraque, de acordo com as agências Axios e Tasnim. O Qatar interceptou todos os mísseis e os índices americanos voltaram a registar ganhos, na esperança de que a situação não conduzisse a uma escalada mais ampla na região ( US100 : +0,5%, US30 : +0,3%, US500 : +0,4%).

: +0,5%, : +0,3%, : +0,4%). O petróleo iniciou o dia com uma alta de 5% após a votação de domingo no parlamento iraniano, que anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz. Até o momento, porém, nenhuma ação concreta foi tomada e o fluxo de navios — especialmente petroleiros — continua.

O petróleo limitou seus ganhos e começou a perder durante o dia devido à ausência de escalada. Além disso, o petróleo caiu para o nível mais baixo desde 18 de junho, devido à opção do Irão por uma escalada limitada (sem ataques a navios e um ataque limitado com mísseis a bases americanas). O Irão informa que utilizou o mesmo número de mísseis que os EUA no bombardeamento do fim de semana. O Irão também observa que não deseja conflito com o Catar e que as autoridades do país foram informadas com antecedência sobre o ataque para minimizar as baixas.

Vale a pena notar que todos os mísseis foram interceptados pela defesa aérea.

O ouro está a ganhar 0,3% hoje, embora o salto no início da sessão não tenha excedido 1%. O mercado atualmente não percebe um risco elevado associado à situação atual no Médio Oriente.

está a ganhar 0,3% hoje, embora o salto no início da sessão não tenha excedido 1%. O mercado atualmente não percebe um risco elevado associado à situação atual no Médio Oriente. No mercado cambial, observámos hoje uma volatilidade significativa impulsionada pelos desenvolvimentos no Médio Oriente e pelos comentários dovish de Michelle Bowman, que apoia um corte nas taxas em julho.

Goolsbee também indica que, com maior clareza sobre as tarifas, o Fed deve reduzir as taxas. O índice do dólar apagou todos os ganhos do início da sessão, atualmente em queda de 0,1%. Liderando o caminho estão moedas consideradas portos seguros, como o franco suíço ( USDCHF : -0,6%) e o euro ( EURUSD : +0,3%, para cerca de 1,155).

apagou todos os ganhos do início da sessão, atualmente em queda de 0,1%. Liderando o caminho estão moedas consideradas portos seguros, como o franco suíço ( : -0,6%) e o euro ( : +0,3%, para cerca de 1,155). A libra também está a valorizar ( GBPUSD : +0,4%), assim como a coroa sueca (+0,5%). As moedas antípodas continuam a ser negociadas em terreno negativo ( AUDUSD , NZDUSD : -0,1%), assim como o iene ( USDJPY : +0,2%) e o dólar canadiano ( USDCAD : +0,15%).

: +0,4%), assim como a coroa sueca (+0,5%). As moedas antípodas continuam a ser negociadas em terreno negativo ( , : -0,1%), assim como o iene ( : +0,2%) e o dólar canadiano ( : +0,15%). Os índices PMI dos EUA superaram as expectativas, embora o índice composto tenha recuado em relação aos dados de maio. O PMI da indústria transformadora manteve-se em 52 pontos, com expectativas de uma queda para 51 pontos. O PMI dos serviços caiu para 53,1, com expectativas de uma queda para 52,9 e um nível anterior de 53,7.

Os dados do PMI indicaram tanto a procura interna ainda forte nos EUA quanto o aumento da pressão sobre os preços entre os produtores devido às tarifas impostas.

O PMI industrial da Alemanha subiu para 49 pontos, em linha com as expectativas, com uma leitura anterior de 48,3 pontos. O PMI industrial da França caiu para 47,8, com expectativas de que permanecesse em 49 pontos.

O PMI de serviços da Alemanha subiu inesperadamente de 47,1 para 49,4, com expectativas de um aumento apenas para 47,9. O PMI de serviços da França ficou mais baixo, em 48,7, com expectativas de um aumento para 49,1 e um nível anterior de 48,9.

O mercado imobiliário dos EUA registou uma recuperação inesperada em maio: as vendas de casas aumentaram 0,8% em relação ao mês anterior, em comparação com uma queda prevista de 1,3%.

No mercado de criptomoedas, observamos um otimismo generalizado: o Bitcoin está a ganhar mais de 2%, para 101.700 dólares, o Ethereum subiu 3,6%, para 2.265 dólares, e também estão em alta os futuros do Sushi (+8,6%), Dogecoin (+5,4%) e Chainlink (+4,9%).

