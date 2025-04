Resumo do dia: ‘Liberation Day’ de Trump despoleta quedas agressivas nos mercados acionistas

Os mercados norte-americanos sofreram a sua pior queda desde 2022 , com o anúncio de Trump sobre as tarifas aduaneiras a chocar os investidores. O US500 caiu 1,8% (a caminho da sua maior perda num só dia desde 2022), o US100, de alta tecnologia, caiu 1,5% e o US30 2% (aproximadamente 1.248 pontos).

Os mercados europeus registaram perdas acentuadas , com o DAX alemão a cair 3%, o CAC 40 francês a cair 3% e as ações italianas a registarem o pior desempenho num só dia em mais de dois anos. O STOXX 600 pan-europeu afundou 2,7% para o seu nível mais baixo desde janeiro, agora mais de 7% abaixo do seu recorde de fecho no início de março.

O presidente Trump implementou extensas "tarifas recíprocas ' no que chamou de 'Dia da Libertação", impondo uma tarifa universal de 10% sobre todas as importações dos EUA, além de taxas mais altas específicas para cada país. A China enfrenta uma taxa adicional de 34% (total de 54%), a União Europeia de 20%, o Vietname de 46%, a Tailândia de 37%, e outros países enfrentam taxas entre 20-49%. A aplicação começa a 5 de abril para as tarifas universais e a 9 de abril para os aumentos específicos de cada país.

Os mercados petrolíferos enfrentaram uma venda punitiva na quinta-feira, com o petróleo a registar a maior queda desde 2020 , atingido pelo duplo choque do anúncio das tarifas do Presidente Donald Trump e pela decisão inesperada da OPEP+ de acelerar os aumentos de produção. Os futuros do West Texas Intermediate (OIL.WTI) caíram até 7,4% para serem negociados abaixo de US $ 67 o barril, enquanto o Brent (OIL), referência global, caiu mais de 7% para cair abaixo de US $ 70.

As ações da Apple caíram 8% , eliminando 280 mil milhões de dólares em capitalização bolsista, com os investidores a avaliarem o impacto das tarifas. Cerca de 85% dos iPhones são fabricados na China (com tarifas de 54%) e 15% na Índia (com tarifas de 26%). O analista da Jefferies alertou para o facto de as tarifas poderem reduzir o lucro líquido da Apple no ano fiscal de 2025 em 14%, se não forem concedidas isenções, enquanto o analista da Rosenblatt observou que a empresa poderá ter de suportar 39,5 milhões de dólares em custos com tarifas.

O sector bancário foi fortemente atingido , com o índice KBW Nasdaq Bank a cair mais de 8%. O Citigroup liderou as perdas dos principais bancos (-9,9%), seguido pelo Bank of America (-9%), com o Goldman Sachs, Morgan Stanley e Wells Fargo a caírem entre 7,6-7,9%. O índice está agora a cair quase 12% no ano até à data, num contexto de incerteza política contínua.

As acções de retalho e de consumo caíram , com a Five Below, a Dollar Tree e a Gap a sofrerem perdas percentuais de dois dígitos. A Nike e a Walmart caíram à medida que as tarifas atingiram os principais centros de produção, enquanto os fabricantes de artigos desportivos Adidas e Puma caíram mais de 11%, uma vez que os seus principais mercados de abastecimento foram atingidos por taxas elevadas.

As ações do sector farmacêutico sobem temporariamente , uma vez que os fabricantes de medicamentos foram poupados às tarifas imediatas, beneficiando os principais exportadores da Índia, Japão e Irlanda. A AbbVie e a Johnson & Johnson subiram cerca de 2%, desafiando a queda mais ampla do mercado. No entanto, um funcionário dos EUA indicou que estão previstas tarifas separadas para o sector farmacêutico no futuro, com Trump a prever que as empresas farmacêuticas voltarão "a rugir" para os EUA ou enfrentarão "um grande imposto a pagar".

Os estrategas do Bank of America alertaram para o facto de as tarifas corresponderem ao "pior cenário possível" e poderem aumentar a inflação dos EUA em 1-1,5%, ao mesmo tempo que causam um arrastamento semelhante no PIB, colocando a economia "à beira da recessão". O UBS estima que as tarifas poderão reduzir o PIB real em 1,5 a 2 pontos percentuais em 2025, ao mesmo tempo que empurram a inflação para 5%.

As preocupações com a guerra comercial ofuscaram os dados positivos sobre os pedidos de subsídio de desemprego , que caíram 6.000 na semana terminada a 29 de março, apontando para a continuação da estabilidade do mercado de trabalho antes do relatório de sexta-feira sobre os salários não agrícolas.

A Reserva Federal enfrenta decisões políticas difíceis , com os investidores a preverem quatro cortes nas taxas este ano, uma vez que as preocupações com a recessão ultrapassam as preocupações com a inflação. O vice-presidente da Fed, Philip Jefferson, afirmou que "não há necessidade de ter pressa" em ajustar as taxas, enfatizando a importância de avaliar o efeito cumulativo das mudanças de política.

O relatório da EIA indica um crescimento maior do que o esperado no armazenamento de gás natural , que cresceu 29 bcf (em comparação com a estimativa de 27 bcf). Isto levou a uma venda de mais de 1% dos futuros NATGAS. No entanto, o preço ainda é mais de 3% superior ao preço de fecho de ontem.

, que cresceu 29 bcf (em comparação com a estimativa de 27 bcf). Isto levou a uma venda de mais de 1% dos futuros NATGAS. No entanto, o preço ainda é mais de 3% superior ao preço de fecho de ontem. Projeto de lei bipartidário do Senado apresentado por Chuck Grassley (R) e Maria Cantwell (D) para reduzir a autoridade tarifária presidencial. O “Trade Review Act of 2025” exigiria a aprovação do Congresso para novas tarifas no prazo de 60 dias. O senador Rand Paul alertou para o facto de as anteriores imposições pautais significativas terem conduzido a grandes perdas eleitorais por parte dos republicanos.

