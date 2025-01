Resumo do dia: Mercado acionista misto antes do CPI, PPI mostrou fraqueza na inflação

Os mercados recuaram na terça-feira, com os investidores a manterem-se cautelosos antes do relatório crucial de quarta-feira sobre o Índice de Preços no Consumidor (IPC), apesar dos dados encorajadores do Índice de Preços no Produtor (PPI) mostrarem um arrefecimento inesperado nos preços por grosso. O S&P 500 caiu 0,3%, enquanto o Nasdaq 100, de alta tecnologia, caiu 0,4% e o Dow Jones Industrial Average caiu 0,2%.

O núcleo do PPI para dezembro foi de 3,5% em relação ao ano anterior, abaixo da previsão de 3,8%, enquanto o valor mensal não mostrou qualquer alteração contra um aumento esperado de 0,3%. Os dados ajudaram a atenuar as preocupações imediatas com a inflação, mas não foram suficientes para desencadear uma recuperação sustentada, uma vez que os mercados permaneceram focados no relatório do IPC de amanhã.

Nas notícias empresariais, as ações da Eli Lilly afundaram 7% depois de preverem receitas para 2024 abaixo das expectativas, apesar das fortes vendas dos seus medicamentos para perda de peso. A Boeing continuou a sua espiral descendente, caindo 2,8% depois de ter registado o menor número de entregas de jactos desde a pandemia. Os “sete magníficos” megacaps caíram coletivamente 0,8%.

Os mercados cambiais registaram um movimento interessante, com o índice do dólar a cair quase 0,3%, na sequência de relatos de que a nova equipa económica de Donald Trump está a considerar aumentos graduais das tarifas para evitar choques inflacionistas. Os rendimentos do Tesouro permaneceram elevados, com a nota de 10 anos a subir dois pontos base para 4,80%.

No sector dos produtos de base, os preços do petróleo desceram 0,5%, no meio de relatos de potenciais progressos nas negociações do cessar-fogo em Gaza.

O mercado de criptomoedas mostrou resiliência, com o Bitcoin ganhando 2% para chegar a $ 96,100 e o Ethereum subindo 2.3% para $ 3,200.

Olhando para o futuro, o relatório CPI de quarta-feira ocupa o centro do palco, com os comerciantes de opções se preparando para o dia CPI mais volátil do S&P 500 desde março de 2023. O mercado espera um movimento de 1% em qualquer direção, de acordo com a análise do Citigroup. Além disso, grandes bancos, incluindo JPMorgan Chase e Wells Fargo, darão início à temporada de lucros, com os investidores particularmente focados nas tendências da receita líquida de juros.

No setor de tecnologia, a AMD continua a enfrentar pressão, negociando quase 50% abaixo de seus picos de 2023, já que os analistas expressam preocupações sobre as perspectivas de crescimento relacionadas à IA. Enquanto isso, a Hershey atingiu mínimos de 52 semanas, com o aumento dos preços do cacau e as preocupações com os gastos do consumidor pesando sobre a gigante dos doces.

O mercado permanece em um padrão de espera enquanto os investidores aguardam clareza sobre as tendências da inflação e suas implicações para a política do Federal Reserve, com os dados atuais sugerindo que o Fed pode manter sua abordagem cautelosa para cortes nas taxas no curto prazo.

