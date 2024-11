Resumo do dia: Mercados americanos sem força compradora, Petróleo sobe, Tesla lidera as big tech

As ações norte-americanas voltaram a registar ganhos após uma semana de baixa. O S&P500 ganha 0,43%, o Nasdaq ganha 0,57%, o Russell 2000 de pequena capitalização negoceia 0,31% mais alto e apenas o Dow Jones passa a sessão no vermelho com uma perda de 0,15%.

Os índices europeus negoceiam sem uma direção firme. Observamos perdas no DAX alemão (-0,11%), no FTSE MIB italiano (-1,27%) e no WIG20 polaco (-0,19%), enquanto o CAC40 francês ganha 0,12% e o FTSE 100 britânico negoceia em alta de 0,57%.

De acordo com Stournaras, do BCE, um corte de 25 pontos base na taxa de juro em dezembro é “razoável” e “muitos outros” terão lugar, caso a inflação continue a voltar ao objetivo de 2% de uma forma estável e previsível. Por outro lado, o membro do conselho do BCE adverte que as tarifas de Trump podem levar a uma recessão a médio prazo.

EURUSD recuperou de um suporte psicológico de 1,0500, uma vez que a recuperação do dólar pós-eleitoral começou a desaparecer (atualmente em 1,0589). Entre outras moedas, a NOK e o AUD são as que mais se apreciam face ao USD, a GBP mostra força antes dos dados da inflação do Reino Unido, o JPY enfraquece 0,3% face ao USD, uma vez que Ueda do BoJ não fornece um calendário exato para futuras subidas de taxas.

A interrupção do Johan Sverdrup faz com que os preços do petróleo subam 3%. O incidente teve impacto nos mercados globais de petróleo, com os futuros do petróleo Brent subindo 2,98% para $73,06 por barril, enquanto o petróleo americano West Texas Intermediate subiu 2,8% para $68,89. Este aumento de preços surge no meio das tensões existentes no mercado relacionadas com o conflito Rússia-Ucrânia. NATGAS ganha 3.8% para $ 2.92.

A Bitcoin ultrapassa o nível de $ 92k e testa novamente os máximos históricos, apesar de dois dias consecutivos de saídas líquidas de ETFs; agora cai abaixo de $ 91k novamente. Criptomoedas menores em alta; Tezos, Algorand e Stellar ganham na faixa de 20-40%; Ethereum ainda abaixo de $ 3,200

O ouro está a recuperar hoje, apesar da persistência de um dólar forte e do aumento dos rendimentos. Globalmente, há relatos de aumento da procura de ouro na Índia, particularmente durante a temporada de casamentos. Por outro lado, a procura chinesa de jóias contraiu-se a um ritmo de dois dígitos desde o início do ano. O preço sobe 2% para cerca de 2.600 dólares por onça. A prata ganha 3% e atinge os 31 dólares por onça, enquanto o paládio sobe 7%.

Relatórios recentes que revelam problemas de sobreaquecimento nos novos racks de servidores Blackwell da Nvidia, as ações da empresa caíram 1,6%

As ações da Tesla estão a ganhar 5,6% após relatos de que a equipa de transição de Donald Trump pretende estabelecer um quadro federal para regulamentar os veículos autónomos através do Departamento de Transportes dos EUA.

A Boeing planeia despedir mais de 2.200 trabalhadores em Washington e Oregon como parte do seu objetivo mais amplo de reduzir 17.000 postos de trabalho a nível global. Os despedimentos incluem centenas de engenheiros e trabalhadores da produção, suscitando preocupações sobre o aumento da carga de trabalho para o pessoal remanescente, à medida que a empresa trabalha para reavivar a produção do 737 MAX após uma recente greve.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.