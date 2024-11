Resumo do dia: Mercados apagam parte dos ganhos no final do dia, Bitcoin corrige antes dos $100k

Os índices de ações dos EUA estão a negociar em alta, liderados pelo US2000 que subiu 2,07% para 2463,1, enquanto outros índices importantes também mostram ganhos com o US30 a subir 0,84% para 44759, o US500 a avançar 0,28% para 6002,9 e o US100 a subir 0,13% para 20875,97. Os mercados latino-americanos estão a mostrar ligeiras divergências, com o MEXComp do México a subir 0,03% para 50429 e o BRAComp do Brasil a cair 0,05% para 129764.

Os mercados europeus estão a apresentar um desempenho misto. O W20 lidera os ganhos, com uma subida de 0,45% para 2213,6, seguido pelo UK100 a subir 0,23% para 8314,5 e o DE40 da Alemanha a acrescentar 0,21% para 19442,1. O SPA35 de Espanha subiu 0,13% para 11701. Vários mercados estão em território negativo, com o AUT20 da Áustria a cair 0,03% para 3524, o EU50 a cair 0,16% para 4798,6, o FRA40 da França a cair 0,26% para 7252,4, o NED25 da Holanda a cair 0,33% para 880,26, o SUI20 da Suíça a cair 0,56% para 11673 e o ITA40 da Itália a cair 0,69% para 33436.

Os mercados reagiram positivamente à escolha de Donald Trump de Scott Bessent como Secretário do Tesouro. O facto de o gestor de fundos de retorno absoluto ter antecipado uma abordagem gradual das restrições comerciais e uma abertura às negociações pautais aumentou a confiança dos investidores. A notícia desencadeou uma descida dos rendimentos do Tesouro, com os 10 anos a caírem 10 pontos base para 4,30%.

As tensões no Médio Oriente mostram sinais de abrandamento, com o gabinete de Israel a preparar-se para votar na terça-feira um acordo de cessar-fogo com o Líbano mediado pelos EUA, após a aprovação preliminar do primeiro-ministro Netanyahu.

De acordo com o economista-chefe do BCE, Philip Lane, a transmissão da política monetária na UE é mais forte do que no passado, embora se tenha abstido de fornecer orientações claras em matéria de política monetária, sublinhando que o banco deve permanecer aberto quanto à velocidade de novos ajustamentos das taxas.

Por outro lado, Nagel, do BCE, afirmou que as taxas de juro na zona euro continuam a ser restritivas, embora não devam ser reduzidas demasiado depressa.

As ações do Commerzbank caíram 4,75% na sequência da declaração do CEO do UniCredit, Andrea Orcel, de que a probabilidade de aquisição é menor do que inicialmente esperado, uma vez que o principal interesse do UniCredit é atualmente o seu rival italiano, o Banco BPM.

O dólar enfraqueceu globalmente, com o Bloomberg Dollar Spot Index a cair 0,3%. O euro fortaleceu-se 0,5% para $1,0470, enquanto a libra esterlina ganhou 0,1% para $1,2543. O iene japonês valorizou-se 0,2% em relação ao dólar, para 154,40. A moeda mais forte hoje foi o franco suíço, que ganhou 0,4% a 0,5%, respetivamente, para o euro e o dólar.

A Bitcoin recuou de níveis quase recordes, caindo 1,75% para US $ 96.000, depois de quase tocar US $ 100.000. O recuo desencadeou mais de US $ 500 milhões em liquidações de cripto, com posições longas respondendo por US $ 379 milhões. No entanto, o interesse institucional permanece forte, evidenciado pela compra recorde de $ 5.4B Bitcoin da MicroStrategy de 55,000 BTC a um preço médio de $ 97,862.

Os preços do petróleo caíram à medida que as tensões no Médio Oriente diminuíram, com o petróleo WTI a cair 2,8% para 69,25 dólares por barril, em meio a relatos de potenciais progressos no cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. O ouro também recuou, caindo 3,1% para US $ 2.631,40 a onça.

Nas notícias empresariais, a Macy's adiou a divulgação dos seus resultados do terceiro trimestre após a descoberta de 100 milhões de dólares em despesas ocultas. A Bath & Body Works aumentou sua previsão de EPS para o ano inteiro, enquanto a Thyssenkrupp anunciou planos para cortar ou terceirizar 11.000 empregos na unidade de aço até 2030. As ações da Cassava Sciences caíram 83% depois de anunciar que o seu estudo de Fase 3 ReThink-ALZ do simufilam para a doença de Alzheimer não conseguiu atingir todos os objectivos.

O sentimento empresarial alemão diminuiu em novembro, com o índice IFO a cair de 86,5 para 85,7, abaixo da previsão de 86,0. A avaliação atual caiu para 84,3, enquanto as expectativas desceram ligeiramente para 87,2.

