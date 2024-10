Resumo do dia: Mercados cautelosos com os resultados das empresas

Os índices dos EUA contraem-se no início desta semana cautelosos devido à antecipação dos resultados financeiros das principais empresas para o terceiro trimestre de 2024. O S&P 500 desce 0,3%, o Nasdaq mantém-se estável, o DJIA desce 0,7% e o Russell 2000 de pequena capitalização desce 1,4%

Os mercados europeus também entraram na semana no vermelho. O CAC40 francês perde 0,87%, o DAX alemão desce 0,75%, o FTSE MIB italiano desce 0,64% e o FTSE 100 britânico desce 0,37%.

A SAP, líder europeu de TI em soluções de nuvem e serviços empresariais, divulgará seus resultados do terceiro trimestre de 2024 às 21h GMT. As expectativas são elevadas, uma vez que a empresa tem vindo a aumentar consecutivamente as suas receitas mês após mês, fazendo com que as suas acções subam 54% no acumulado do ano.

O petróleo ganha 1,5% após uma semana de perdas consecutivas. A recente tentativa de assassinato do primeiro-ministro de Israel aumenta o risco de uma nova escalada do conflito no Médio Oriente, uma vez que Israel está atualmente a realizar um ataque aéreo no Líbano e em Gaza.

As ações da Boeing recuperam cerca de 3%, uma vez que foi alcançada uma tentativa de acordo com os grevistas. A proposta inclui um aumento salarial de 35% e um bónus de ratificação de 7000 dólares.

O PPI da Alemanha, mais baixo do que o esperado, reduz as hipóteses de uma decisão hawkish do BCE, o que afecta a fraqueza de curta duração do euro após a leitura dos dados. Alemanha (Y/Y): -1,4% (est -1,1%; prev -0,8%)

O Índice Econômico Líder (LEI) do Conference Board para os EUA caiu 0.5% em setembro de 2024 para 99.7 contra -0.3% esperado, após um declínio de 0.3% em agosto.

A Spirit Airlines Inc. anunciou uma extensão do seu acordo de processamento de cartões de crédito com o U.S. Bank National Association.

O mercado do Tesouro dos EUA continua a ser um ponto fulcral para os investidores, uma vez que os rendimentos continuam a subir, com o índice de referência a 10 anos a subir acima dos 4,11% na segunda-feira. Este movimento ascendente ocorre enquanto os participantes do mercado aguardam as opiniões de uma série de discursos de políticos da Reserva Federal, agendados ao longo do dia.

O USD é a moeda mais forte hoje, valorizando-se em relação ao EUR em 0,4% e em 0,1% em relação ao CHF. O CHF também é uma moeda forte, perdendo apenas para o USD.

O mercado de criptomoedas está em declínio hoje. O Ethereum caiu 1,4%, o Dogecoin perdeu 0,4% e a Bitcoin caiu 2,1%, para cerca de 67.300 USD.

Os metais preciosos estão a ganhar hoje: o ouro estabelece um novo ATH em 2725 e ganha 0,1%, a prata sobe 0,7%, enquanto a platina está 0,8% mais baixa.

