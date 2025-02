Resumo do dia: Mercados digerem tarifas

Mercados dos EUA sob pressão: Os índices de Wall Street caíram à medida que os investidores digeriam novos anúncios de tarifas, com o S&P 500 caindo 0,7%, o Nasdaq 100 caindo 0,8% e o Dow Jones Industrial Average caindo 0,2%. As megacaps “Magnificent Seven” perderam 1,7%, enquanto o Russell 2000 caiu 1,2%.

Índices europeus atingidos por preocupações comerciais: Os mercados europeus registaram quedas generalizadas, com o DE40 da Alemanha a liderar as perdas (-1,05%), seguido do FRA40 de França (-1,05%) e do pan-europeu EU50 (-1,02%). O UK100 do Reino Unido mostrou uma relativa resistência, descendo 0,88%, enquanto o ITA40 de Itália caiu 0,42%.

Tarifas do México adiadas: O presidente Trump concordou em adiar as tarifas de 25% sobre o México por um mês, após conversas com a presidente Claudia Sheinbaum. O México comprometeu-se a enviar 10.000 soldados adicionais para a fronteira dos EUA, enquanto as negociações continuarão com o Secretário de Estado Marco Rubio, o Secretário do Tesouro Scott Bessent e o Secretário de Comércio nomeado Howard Lutnick.

Continuam as negociações com o Canadá: As tensões comerciais entre os EUA e o Canadá continuam elevadas, uma vez que as tarifas de 25% (10% sobre o petróleo) deverão entrar em vigor na terça-feira. O primeiro-ministro Trudeau e o presidente Trump mantiveram conversações iniciais na segunda-feira de manhã, com um acompanhamento agendado para as 15h00 ET. O Canadá anunciou tarifas retaliatórias de 25% que afectam aproximadamente 107 mil milhões de dólares de bens dos EUA.

Ouro atinge máximo histórico: O metal precioso atingiu um novo recorde de US $ 2.830,74 por onça antes de moderar para US $ 2.816,75, ganhando 0,7%, já que os investidores buscaram ativos portos-seguros em meio às tensões comerciais. Os analistas do Banco de Montreal sugerem que as tarifas criam um "forte vento de cauda para o ouro" através de efeitos inflacionários e potenciais planos de desdolarização.

Gás Natural Sobe com Preocupações de Fornecimento: Os futuros do gás natural nos EUA subiram 9,38% para $3,348 por mmBtu, impulsionados pelas previsões de tempo mais frio e preocupações com o abastecimento canadiano após o anúncio das tarifas de Trump. Cerca de 9% do consumo de gás dos EUA veio do Canadá em 2024.

A manufatura mostra uma força surpreendente: O ISM Manufacturing PMI subiu de 49,3 para 50,9 em janeiro, marcando a primeira expansão após 26 meses de contração. O S&P Global Manufacturing PMI também aumentou para 51,2 de 49,4, ambos excedendo as expectativas dos analistas.

Exportações de GNL perto do recorde: As exportações de GNL dos EUA atingiram 8,46 milhões de toneladas métricas em janeiro, um pouco abaixo do recorde de 8,6 MT estabelecido em dezembro de 2023. A Europa recebeu 86% das exportações de janeiro, uma vez que o tempo frio fez aumentar a procura e os preços.

Avisos de Wall Street: Os estrategas do Goldman Sachs alertam para uma potencial correção de 5% do mercado se as tarifas persistirem, projectando um impacto de 2-3% nos lucros. O RBC Capital Markets vê um aumento do risco de uma queda de 5-10%, enquanto o Morgan Stanley observa que os mercados têm estado "otimistas" sobre os riscos tarifários.

Fundos de retorno absoluto vs. divisão de retalho: Os investidores institucionais abandonaram as ações dos EUA pela quinta semana consecutiva, de acordo com os dados da Goldman Sachs, enquanto os investidores de retalho investiram 2,1 mil milhões de dólares em ações só na sexta-feira - um dos únicos nove fluxos diários maiores em três anos.

Reação dos mercados cambiais: O peso mexicano subiu 1% após o anúncio do adiamento das tarifas, enquanto o dólar canadiano caiu 0,3%. O Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0.2%, moderando os ganhos anteriores de até 1.3%.

Sinais do mercado obrigacionista: Os rendimentos do Tesouro mantiveram-se relativamente estáveis, com o rendimento a 10 anos a descer dois pontos base para 4,52%, com os investidores a ponderarem as tensões comerciais face à força dos dados do sector industrial. A curva de rendimento mostrou sinais de maior inversão.

Mercados de criptomoedas mistos: Apesar da pressão matinal, a Bitcoin mostrou resiliência ao subir 2% para US $ 99.660, aproximando-se da marca de US $ 100.000. No entanto, o Ethereum caiu 5% para US $ 2.725, enquanto o Solana demonstrou força com um ganho de 3,5% para US $ 209. O desempenho divergente vem antes da conferência de imprensa de política de criptografia de amanhã com David Sacks, o Crypto Czar do presidente Trump, e os principais presidentes dos comitês do Senado e da Câmara.

Os EUA lançam o Fundo Soberano de Riqueza: O presidente Trump assinou uma ordem executiva instruindo os Departamentos do Tesouro e do Comércio a estabelecer o primeiro fundo soberano do país. O anúncio indica que o fundo pode considerar a aquisição do TikTok, que enfrenta uma potencial proibição, a menos que o seu proprietário chinês ByteDance venda a plataforma. A medida representa uma mudança significativa na política económica dos EUA e segue a ordem executiva de Trump de janeiro sobre a liderança da tecnologia financeira digital.

