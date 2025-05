Resumo do dia: Mercados mostram tentativa de recuperação depois da pressão nas yields

O US500 permaneceu praticamente inalterado, enquanto o US100 ganhou 0,4% e o US30 ficou estável, com as ações de tecnologia a liderarem uma recuperação modesta após a queda de quarta-feira, que tinha levado os mercados a descerem devido à turbulência no mercado obrigacionista.

Os vigilantes do mercado obrigacionista continuaram a pressionar os mercados de dívida globais, com os republicanos da Câmara dos Representantes a aprovarem por uma única voz a lei fiscal de Trump, que deverá aumentar o défice em 3,8 biliões de dólares na próxima década.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos caíram 4 pontos base para 4,56% após o pico de quarta-feira, embora os rendimentos a 30 anos tenham permanecido elevados perto de 5,09%, com os investidores a exigirem uma compensação mais elevada pelos empréstimos a governos com encargos da dívida crescentes.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, reconheceu que o caminho da dívida dos EUA é «insustentável», alertando para uma potencial «rebelião» dos investidores num ponto de inflexão desconhecido, uma vez que o rácio dívida/PIB se situa atualmente em cerca de 100%, com pagamentos anuais de juros de 880 mil milhões de dólares, excedendo o orçamento da defesa.

A bitcoin atingiu um novo recorde histórico acima de US$ 111.000, subindo 2,7% para US$ 111.256, com os investidores buscando alternativas aos ativos tradicionais dos EUA depois das preocupações fiscais e à narrativa de “venda dos Estados Unidos” após o rebaixamento do crédito pela Moody's.

A atividade empresarial nos EUA melhorou com o abrandamento da ansiedade relacionada com o comércio, embora os pedidos iniciais de subsídio de desemprego tenham caído para o nível mais baixo em quatro semanas, enquanto as vendas de casas existentes caíram inesperadamente para o ritmo mais lento em sete meses.

A Snowflake subiu 10% após registar o seu primeiro trimestre com receitas de mil milhões de dólares e apresentar orientações sólidas acima das expectativas de Wall Street, demonstrando a continuação dos gastos com software empresarial, apesar da incerteza económica.

A Target caiu 4% após reduzir as previsões de vendas anuais e agora espera uma queda de um dígito nas vendas, citando a retração do consumidor em compras discricionárias e reações negativas às mudanças na sua política de DEI em janeiro.

A Ralph Lauren ganhou 2%, apesar de prever um crescimento moderado e ponderar aumentos de preços para compensar os impactos das tarifas, uma vez que a empresa adquire 96% dos seus produtos no exterior, sendo 12% provenientes da China.

O Departamento de Justiça abriu uma investigação antitrust sobre os acordos de parceria de IA do Google, enquanto a UnitedHealth e a Humana caíram com os planos do governo Trump de ampliar as auditorias do Medicare aos planos de saúde privados.

A Nike anunciou o seu regresso à plataforma da Amazon após uma saída em 2019 como parte dos esforços de renovação do crescimento, enquanto a AT&T concordou em adquirir as operações de fibra para consumidores da Lumen por US$ 5,75 mil milhões para expandir a cobertura de banda larga.

Os preços do petróleo caíram mais de 1,5% com relatos de possíveis aumentos na produção da OPEP+ para julho, com o WTI caindo para US$ 60,84 e o Brent para US$ 63,98, enquanto o cartel considera aumentar a produção.

Os dados do PMI da Europa revelaram-se mistos. A França registou um resultado em linha com as expectativas, com todos os indicadores a permanecerem abaixo do limiar chave de 50 pontos. Na Alemanha, o PMI composto surpreendeu, caindo inesperadamente para 48,6 pontos (em comparação com a previsão de 50,4 pontos).

Os dados do índice IFO de confiança empresarial da Alemanha revelaram uma ligeira melhoria em relação ao mês anterior.

O índice de condições subiu como esperado para 87,5 pontos (de 86,9 anteriormente), as expectativas aumentaram para 88,9 pontos (de 87,4) e o índice de avaliação atual diminuiu apenas ligeiramente em 0,3 pontos, para 86,1.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA corresponderam às expectativas, ficando em 227.000, praticamente inalterados em relação à semana anterior.

Os índices PMI nos EUA indicaram fortalecimento tanto nos serviços (52,3 contra 50,6 em abril) quanto na indústria (52,3 contra 50,2). Este resultado continua surpreendentemente forte, especialmente à luz das preocupações com o impacto de longo prazo das tarifas comerciais sobre a economia dos EUA.

O índice do dólar subiu 0,1%, com o euro a cair 0,4% para 1,1286 dólares e o iene a enfraquecer ligeiramente para 143,86 por dólar, enquanto o Ethereum subiu 6,7% para 2.677 dólares, a par da recuperação da Bitcoin.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.