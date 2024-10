Resumo do dia: Mercados reagem ao inicio de uma semana cheia de dados macro

Os dados do PIB do Reino Unido foram mais fracos do que o inicialmente esperado, principalmente devido à redução das despesas públicas e das exportações. No entanto, os investimentos das empresas tiveram um melhor desempenho. A taxa de crescimento do PIB para o segundo trimestre foi de 0,7% em relação ao ano anterior (esperado: 0,9% y/y; anterior: 0,3% y/y) e 0,6% em relação ao trimestre anterior (esperado: 0,6% q/q; anterior: 0,7% q/q).

As novas medidas de estímulo para o mercado imobiliário estão a fazer subir os índices de Xangai em mais de 3%. O índice Nikkei está a subir mais de 1%.

O Banco Popular da China anunciou novas medidas de estímulo para o mercado imobiliário, instruindo os bancos a baixar as taxas de hipoteca para os empréstimos à habitação existentes até 31 de outubro. Além disso, três cidades de primeiro nível (Guangzhou, Xangai e Shenzhen) anunciaram medidas de flexibilização para a compra de casas...

Os dados do IPC de setembro da Polónia mostram uma inflação de 4,9% y/y (como esperado; anterior: 4,3%) e 0,1% m/m (como esperado; anterior: 0,1%). No entanto, trata-se de um facto pontual, uma vez que resulta de um nível de base mais elevado.

Os dados do IPC alemão de vários estados mostraram valores mais baixos em relação ao ano anterior, mas aumentaram a pressão mensal sobre os preços. Isto pode potencialmente influenciar as decisões de corte de taxas do BCE.

Os mercados bolsistas europeus estão a registar quedas. O DAX caiu 0,3%, o FTSE 100 caiu 0,77% e o CAC40 caiu 1,57%. O sector automóvel está sob pressão devido aos avisos de resultados de grandes empresas como a Stellantis, a Volkswagen e a Porsche.

A Presidente do BCE, Christine Lagarde, falou perante a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, sugerindo uma recuperação económica gradual na UE, apesar dos indicadores económicos mistos.

Wall Street mostra sentimentos mistos: O Nasdaq desce 0,2%, o Russell 2000 sobe 0,16%, enquanto o Dow Jones desce 0,3% e o S&P500 está estável.

A moeda mais forte hoje é o dólar da Nova Zelândia, que valorizou mais. USDNZD e EURNZD caíram 0,6%, enquanto GBPNZD caiu 0,3%.

O mercado de criptomoedas está a ter perdas significativas hoje. O Ethereum caiu 2,7%, o Dogecoin caiu 9,95% e o Bitcoin caiu 3,8%, para cerca de 63.300 USD.

Os metais preciosos estão a começar a semana com uma ligeira correção: o ouro recua 0,5%, a prata 1,1% e a platina 2,15%.

