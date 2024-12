Resumo do dia: Nasdaq perto de ATH, EU PMIs continuam fracos, SMCI disparou

O Nasdaq 100 atingiu novos recordes intradiários na segunda-feira, impulsionado pelo forte desempenho das principais ações tecnológicas, enquanto as mudanças significativas de liderança na Intel e os desenvolvimentos positivos na Super Micro Computer provocaram movimentos notáveis no sector dos semicondutores. Desempenho misto dos índices norte-americanos, com as grandes empresas a mostrarem fraqueza, enquanto as pequenas empresas e os mercados mexicanos avançam. O US100 lidera os ganhos, com uma subida de 1,00% para 21200,70, seguido pelo MEXComp que sobe 1,01% para 50494. O US500 é ligeiramente superior, com uma subida de 0,14% para 6059,7. No lado negativo, os mercados mais amplos mostram fraqueza com o US2000 a cair 0,20% para 2441,3, o US30 a cair 0,31% para 44911 e o BRAComp a cair 0,49% para 125903. O indicador de medo VIX desceu 0,34% para 14,73.

Os índices europeus estão globalmente positivos, com o W20 a liderar os ganhos com uma subida de 2,27% para 2251,6, seguido pelo DE40 a subir 1,37% para 19953,8. O índice de volatilidade VSTOXX subiu 1,24% para 16,33. Outros ganhos notáveis incluem o EU50 (+1,17% para 4860,6), o NED25 (+1,16% para 890,46), o SPA35 (+0,84% para 11745), o SUI20 (+0,53% para 11844), o UK100 (+0,47% para 8338,5), o ITA40 (+0,39% para 33566) e o FRA40 (+0,26% para 7252,9). A única descida é a da Áustria AUT20, que desce 0,43% para 3505.

A Super Micro Computer viu as suas ações subirem 27% na segunda-feira, depois de ter anunciado que uma comissão especial independente não encontrou provas de má conduta ou fraude envolvendo a administração ou o conselho de administração da empresa.

As ações da Stellantis caíram 8,5% para mínimos de vários anos após a demissão inesperada do CEO Carlos Tavares, marcando a queda mais acentuada num dia desde setembro de 2024.

Os relatórios do PMI de novembro para a Europa mostram uma continuação da condição bastante fraca na indústria. A maioria dos países apresenta dados muito abaixo do limiar dos 50 pontos, com o índice para a zona euro no seu conjunto a situar-se em 45,2. Os dados da Alemanha e da França ficaram ligeiramente abaixo das expectativas, em níveis já muito baixos.

O sector da indústria transformadora do Reino Unido registou uma nova contração em novembro, com o PMI a cair para um mínimo de nove meses de 48,0, contra 49,9 em outubro, marcando dois meses consecutivos abaixo da marca neutra de 50,0.

Os estados-membros da União Europeia estão perto de um acordo sobre um novo fundo de defesa de 1,5 mil milhões de euros para ajudar a fortalecer a indústria do bloco e apoiar ativamente a linha da frente na Ucrânia durante os próximos três anos, de acordo com informações recolhidas pela Bloomberg. As empresas deste sector estão a registar ganhos consideráveis nos preços das suas acções hoje.

A atividade industrial dos E.U.A. mostrou sinais de melhoria em novembro, embora ainda permaneça em território de contração. O ISM Manufacturing PMI subiu para 48,4, acima dos 46,5 de outubro, enquanto o S&P Global US Manufacturing PMI aumentou para 49,7, ambos excedendo as previsões, mas permanecendo abaixo do limite de expansão de 50 pontos.

O dólar americano continua a ser a moeda mais forte hoje, com o Dollar Index Spot a negociar 0,7% mais alto, após as declarações de Trump sobre a imposição de tarifas de 100% aos países do BRICS, tentando minar a posição do dólar no comércio internacional.

Nos mercados de commodities de energia, observamos principalmente quedas, com os contratos NATGAS caindo 5% e o petróleo sendo negociado 0,5% mais baixo. Os metais preciosos também estão em baixa: o ouro desce 0,5% e a prata perde 0,6%.

A Bitcoin está a perder 2% hoje e está sendo negociada atualmente em $ 95,500. O Ethereum oscila em torno de US $ 3600 com perda de 2.7%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.