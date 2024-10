Resumo do dia: O S&P 500 entra mais uma semana em máximo histórico! Ações chinesas sobre pressão

Para além do índice Hang Seng, que recuou 0,54%, os índices asiáticos registaram ganhos significativos: o Nikkei 225 subiu 0,57%, o Shanghai Composite subiu 2,07% e o Kospi subiu 1%.

Após uma leitura da inflação inferior ao esperado (IPC: 0,4% vs. 0,8% esperado; PPI: -2,8% vs. -2,6% esperado), os dados comerciais da China mostraram novos sinais de abrandamento económico, uma vez que a balança comercial caiu em setembro de 91,02 mil milhões de dólares para 81,71 mil milhões de dólares, o que é 10% abaixo das expectativas.

Os novos empréstimos em setembro também tiveram um desempenho inferior, destacando a atual crise imobiliária (1.590 mil milhões de CNY, previsão: 1.860 mil milhões de CNY, anterior: 900 mil milhões de CNY).

Wall Street entrou na semana com sentimento bullish, com ganhos em alta: o S&P 500 atingiu um novo máximo histórico acima da marca dos 5855 (+0,75%), o Dow Jones subiu 0,42%, o Russell 2000 foi transaccionado em alta de 0,5% e o Nasdaq subiu 0,83%.

Os ganhos do Nasdaq foram impulsionados pelo entusiasmo das acções de semicondutores durante a sessão (NVIDIA: +2,3%, ASML: +3,25%, ARM: +5,6%, AMAT: +3,8%).

Os índices europeus encerraram a sessão no verde: o DAX subiu 0,7%, o CAC 40 francês 0,3%, o FTSE 100 britânico 0,47%, enquanto o FTSE MIB italiano e o IBEX 35 espanhol lideraram os ganhos de hoje, ambos com uma subida de 1,1%

As ações da Boeing Co. caíram na sequência do anúncio de cortes significativos nos postos de trabalho e de atrasos na produção.

As ações da Southwest Airlines caíram hoje após a notícia de que o investidor ativista Elliott Investment Management solicitou formalmente uma reunião especial de acionistas, intensificando a sua pressão para mudanças significativas na companhia aérea.

As ações da Bayer caíram depois que um júri do tribunal estadual da Filadélfia deu um veredito a favor de um homem da Pensilvânia que culpou a empresa por causar linfoma não-Hodgkin por meio do herbicida Roundup da empresa alemã.

As ações relacionadas às criptomoedas subiram nas negociações dos EUA, impulsionadas por ganhos na Bitcoin, já que os comerciantes especularam que os últimos esforços de estímulo de Pequim levariam os investidores a criptografar em vez de ações chinesas.

A China pode emitir 6 triliões de yuans em obrigações do tesouro ao longo de 3 anos.

BOE vende £ 799.9 milhões de títulos em leilão; recebe £ 2.02 bilhões de lances com índice de cobertura de 2.53.

Kashkari do FED: novos cortes “modestos” nas taxas parecem adequados. Os analistas dos principais bancos estão agora a prever uma redução de um quarto de ponto nas taxas quando a Fed se reunir em novembro, desistindo dos seus apelos a um corte maior, segundo a Bloomberg.

A OPEP reduz a previsão de crescimento da procura mundial de petróleo em 2025 para 1,64 milhões de bpd (previsão anterior de 1,74 milhões de bpd). Tanto o Brent como o WTI estão 2% mais baixos, sendo negociados a $77,56 e $73,95, respetivamente.

A moeda mais forte hoje é o dólar americano, com o índice do dólar americano ganhando 0,3% e mais de 0,3% para o euro e 0,1% para a libra esterlina. A GBP também está forte e perdendo apenas para o USD. Os piores desempenhos hoje são JPY e CHF.

O mercado de criptomoedas está a disparar hoje. O Ethereum está a subir 6,7%, o Dogecoin ganha 4,2% e o Bitcoin está 4,48% mais alto, para cerca de 65.524 USD.

Os metais preciosos estão a perder hoje: o ouro cai 0,3%, a prata desce 1,36%, enquanto a platina sobe 0,83%.

