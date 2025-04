Resumo do dia: Ouro atinge novo máximo histórico, Wall Street continua a mostrar medo

Os mercados registaram uma descida generalizada devido à escalada dos receios de guerra comercial antes do “Dia da Libertação” de Trump, na quarta-feira, quando as novas tarifas entrarem em vigor. O US100 caiu 0,8%, o US2000 caiu 0,65% e o US30 ganhou 0,56%. O S&P 500 entrou brevemente em território de correção, descendo 10% em relação aos máximos de fevereiro.

Os mercados na Europa registaram uma tendência semelhante. O DAX alemão perdeu 1,33% hoje, o CAC 40 francês 1,58% e o FTSE100 britânico 0,88%. O WIG20 polaco caiu mais de 2%.

O banco central da Austrália deverá manter as taxas de juro inalteradas na terça-feira, enquanto aguarda uma campanha eleitoral que se baseia em questões relacionadas com o custo de vida e se prepara para o impacto económico de uma perturbação no comércio mundial provocada pelos EUA.

O ouro continua a sua escalada histórica, atingindo um máximo histórico de $3.160/oz antes de se fixar em torno dos $3.127. O metal precioso está a subir 18% neste trimestre - a caminho do seu melhor desempenho trimestral desde 1986. O Bank of America prevê $3.500/onça para os próximos 18 meses, enquanto os analistas do JPMorgan especulam que $4.000 podem ser possíveis.

Wall Street baixou as previsões, com o Goldman Sachs a reduzir o objetivo para o final do ano do S&P 500 de 6.200 para 5.700 e a aumentar a probabilidade de recessão de 20% para 35%. O Barclays e o Yardeni Research também reduziram os objectivos, com o Yardeni a considerar agora uma probabilidade de recessão de 45%.

As ações tecnológicas estão sob pressão, com a Tesla a cair 6% devido às preocupações com as tarifas e ao potencial impacto do papel governamental do CEO Elon Musk nas vendas. As ações da CoreWeave caíram 9% no segundo dia de negociação após uma IPO dececionante que arrecadou apenas US $ 1.5 mil milhões contra uma meta inicial de US $ 4 mil milhões.

O CEO da AMD continua otimista com a procura de IA, apesar do ceticismo do mercado. Lisa Su disse ao Yahoo Finance que "a necessidade de computadores continua a ser imensa", uma vez que a empresa fechou a aquisição da ZT Systems por 4,9 mil milhões de dólares para reforçar o seu negócio de infra-estruturas em hiperescala.

O sector farmacêutico foi duramente atingido, com quase 8 mil milhões de libras (10,2 mil milhões de dólares) a serem eliminados dos valores de mercado, depois de o chefe do departamento de vacinas da FDA, Dr. Peter Marks, ter sido destituído pelo Secretário da Saúde Robert F. Kennedy Jr. A Moderna caiu 8% (liderando as quedas do S&P 500), enquanto a Pfizer, a GSK, a AstraZeneca e outras empresas de biotecnologia também caíram drasticamente.

A evolução do mercado da energia inclui a queda da produção de crude dos EUA em 305 000 barris por dia em janeiro, para 13,15 milhões de bpd, o nível mais baixo desde fevereiro de 2024 e o maior declínio mensal num ano.

A NYSE lança a bolsa do Texas com o Trump Media & Technology Group (DJT) como a sua primeira cotação dupla. O presidente do Grupo NYSE, Lynn Martin, declarou que a nova oferta "permitirá às empresas capitalizar a dinâmica pró-negócios no Texas".

