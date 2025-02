Resumo do dia: Quedas nas ações americanas, ouro e petróleo também deslizam

A sessão europeia foi maioritariamente positiva, apesar de uma abertura fraca em Wall Street. O FTSE britânico fechou a sessão ligeiramente em alta, o DAX alemão manteve-se estável e o CAC40 francês caiu quase 0,5%

O sentimento no mercado de ações dos EUA é fraco, com o US500 a permanecer abaixo dos 6.000 pontos. No entanto, os futuros estão a tentar recuperar na parte final, com o índice de volatilidade VIX a cair mais de 5% em relação aos máximos diários. O US100 é o que tem o desempenho mais fraco, perdendo 1,4%.

Os rendimentos das obrigações a 10 anos dos EUA desceram quase 9 pontos base, com o dólar americano a perder; o USDIDX desceu quase 0,4% e o EURUSD subiu 0,4%.

Conforme relatado pelo Financial Times, Kiev concordou com Washington sobre os termos detalhados de um acordo de commodities que as autoridades ucranianas esperam que melhore as relações com a administração Trump e abra caminho para o envolvimento de longo prazo dos EUA na segurança nacional da Ucrânia.

Confiança do consumidor dos EUA CB para fevereiro: 98,3 vs. previsões de 102,5 e 104,1. As expectativas de inflação anual do Conselho de Consumidores aumentaram de 5,2% para 6% em fevereiro, provavelmente devido ao impacto esperado das tarifas na economia dos EUA e ao aumento dos preços dos produtos básicos. A descida mensal do sentimento do BC em fevereiro foi a maior desde novembro de 2021.

O dólar canadiano e o dólar neozelandês são atualmente os mais fracos no amplo mercado de câmbio. Por outro lado, o franco suíço e o iene japonês estão a ter um melhor desempenho.

O ouro está a cair mais de 1,5% hoje, em grande parte devido à realização de lucros após os fortes ganhos registados nas últimas semanas. Ao mesmo tempo, as obrigações dos EUA estão a ganhar valor, mostrando que o mercado já não está preocupado com a pressão excessiva para manter a política “hawkish” da Reserva Federal. As expectativas de inflação mais elevada foram equilibradas por um declínio no sentimento do consumidor e pela incerteza sobre o estado da economia dos EUA.

O petróleo bruto WTI também está a ter um desempenho muito fraco, caindo atualmente quase a cair 2,9%. Um dos principais factores que impulsionam a venda é a preocupação com o crescimento da produção global de petróleo, enquanto a incerteza sobre o estado da economia global dos EUA está a aumentar. O Iraque também anunciou no sábado que o país está a preparar-se para terminar o período de sanções sobre as exportações de petróleo, o que poderá aumentar a produção global em 185.000 barris por dia.

A Bitcoin está a cair mais 5,75% para US $ 87.000, estendendo as quedas desde o final de ontem. As quedas estão ocorrendo sem um catalisador claro e são provavelmente o resultado de vários fatores, incluindo a quebra do importante nível de suporte 'on-chain', ou seja, a compra média de BTC por endereços de curto prazo, que é de cerca de US $ 92.500

