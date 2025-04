Resumo do dia: Sentimento misto em Wall Street. Bitcoin sobe 3% antes do discurso de Trump

A sessão de negociação europeia decorreu hoje num clima positivo. O índice DAX subiu quase 1,7%, liderado por ganhos na Adidas, TUI e SAP , que recentemente se tornou a empresa de capital aberto mais valiosa da Europa .

Wall Street continua à procura de uma direção no meio de uma incerteza acrescida em torno das tarifas de retaliação programadas para amanhã. Tanto o Nasdaq quanto o S&P 500 estão sendo negociados em território positivo (alta de 0.1% e queda de 0.1%, respetivamente), enquanto o DJIA está caindo 0.2% e o Russell 2000 cai 0.05%.

O índice de volatilidade VIX , após uma série de oscilações bruscas, está agora a cair abaixo da marca dos 21 pontos. No entanto, após a divulgação dos dados preocupantes do sector industrial ISM, subiu brevemente para quase 22. As ações da Tesla estão a ter um forte desempenho, com uma subida de quase 6%, enquanto a Johnson & Johnson está sob pressão após perdas mais profundas, arrastando para baixo outros nomes da saúde, como Merck e Eli Lilly .

Donald Trump concordou com o plano tarifário proposto , que entrará em vigor após o anúncio oficial, segundo um porta-voz da Casa Branca. Ao mesmo tempo, ela observou que Trump "leva a sério os recentes movimentos do mercado " , uma declaração interpretada pelos investidores como um sinal potencial de que a mensagem de amanhã pode ser mais suave , caso o stress do mercado se intensifique.

O índice ISM Manufacturing de março caiu mais do que o esperado, sinalizando uma contração no sector após dois meses de expansão dinâmica . O índice ficou em 49,0 (previsão: 49,5; anterior: 50,3). O subíndice de preços pagos saltou para mais de 69 pontos , o valor mais elevado desde agosto de 2022 (vs. previsão: 64, anterior: 62), indicando uma recuperação acentuada das pressões sobre os custos. As componentes das novas encomendas e do emprego também registaram uma queda notória.

Paralelamente, começam a surgir perturbações na cadeia de abastecimento associadas ao risco das tarifas chinesas . Numa nota mais positiva, o S&P Global Manufacturing PMI final para março foi ligeiramente melhor do que o previsto, com 50,2 , em comparação com os 49,9 esperados e uma leitura preliminar de 49,8.

O relatório de vagas de emprego JOLTS mostrou 7,57 milhões de vagas em fevereiro , ligeiramente abaixo das expectativas (previsão: 7,66M; anterior: 7,74M).

Os rendimentos do Tesouro dos E.U.A. a 10 anos caíram mais 1,14%, uma vez que as expectativas de um corte nas taxas da Reserva Federal em junho se intensificaram na sequência dos dados fracos do ISM. Os mercados monetários estão agora a avaliar uma probabilidade de 86% de um corte nas taxas em junho .

A maioria das moedas do G10 está a ganhar em relação ao dólar americano. O dólar australiano fortalece depois de o RBA ter mantido as taxas estáveis em 4,1% (AUDUSD: +0,4%), enquanto o dólar canadiano é apoiado pela retórica hawkish do Primeiro-Ministro do Canadá , que prometeu estar pronto para medidas de retaliação, e por um sentimento mais amplo de que os riscos da guerra comercial já estão avaliados (USDCAD: -0,4%). Entretanto, o EURUSD volta a cair abaixo de 1,08 , descendo 0,2% para 1,0793.

O ouro recua 0.3% para $ 3,114 / onça , após comentários da Casa Branca de que "Trump leva as oscilações do mercado a sério " , o que ajudou a restaurar algum apetite pelo risco. A prata cai 1,3% para $33,64/onça .

As commodities energéticas estão principalmente sob pressão hoje. O petróleo bruto Brent e WTI caíram cerca de 0.3%, enquanto os futuros do gás natural estão sendo negociados 3.5% mais baixos.

Em contraste, o Bitcoin está a recuperar, ganhando mais de 3% e subindo de volta acima de US $ 85.000 , recuperando-se lentamente da fraqueza recente. O mercado de cripto mais amplo também mostra sinais modestos de renascimento. Curiosamente, isso vem junto com uma queda de 0.5% no ouro , que recua para o nível de $ 3,100 - potencialmente sinalizando que os mercados estão cada vez mais esperançosos por um tom mais suave de Trump , um movimento que poderia apoiar o dólar, ações e criptos.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia violou os termos do cessar-fogo várias vezes, visando a infraestrutura de energia da Ucrânia. De acordo com Zelensky, a administração dos EUA já está ciente desses incidentes, ressaltando o quão longe a região ainda está de qualquer acordo de paz sustentável.

