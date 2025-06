Resumo do dia: Tesla derrete 9%, mercados continuam a aguardar nova informação 🏛️

Os investidores estão a posicionar-se em resposta às informações recebidas sobre os próximos passos de Donald Trump. Os principais índices de ações dos EUA estão a registar ganhos modestos, liderados pelo Russell 2000 (+0,2%). O S&P 500 está em alta de 0,1%, o Dow Jones está quase 0,2% mais alto e o Nasdaq 100 está a ser negociado perto do preço de fechamento de ontem.

Donald Trump manteve uma conversa telefónica com o presidente chinês Xi Jinping, focada nas recentes tensões comerciais entre os dois países. As equipas de negociação iniciarão uma nova ronda de conversações e, segundo Trump, as relações atuais entre os EUA e a China estão «muito boas».

As ações da Tesla (TSLA.US) caíram quase 9% no meio das tensões crescentes entre Elon Musk e o presidente Trump.

Musk criticou publicamente a proposta de lei fiscal e de gastos de Trump, que ameaça créditos fiscais importantes para veículos elétricos, cruciais para os negócios da Tesla. Trump expressou desapontamento com Musk e sugeriu incerteza quanto ao futuro da relação entre os dois, pesando ainda mais no sentimento em relação à Tesla.

De acordo com o JPMorgan, a Tesla enfrenta perdas potenciais de até US$ 12 mil milhões devido à proposta de legislação fiscal apresentada pelo governo Trump.

As ações da Palantir (PLTR.US) também caíram quase 5%.

A Circle Internet Group, emissora de uma stablecoin, estreou hoje na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Na sua primeira sessão de negociação, a empresa subiu mais de 200% em relação ao preço de IPO de US$ 31. O preço de abertura de US$ 69 representou um aumento de 123% em relação ao preço de IPO.

Os mercados europeus tiveram uma sessão mista. A maioria dos principais índices encerrou em ligeira alta, exceto o CAC40 da França, que perdeu cerca de 0,2%. O SMI da Suíça liderou os ganhos entre os principais mercados europeus, subindo cerca de 0,2%, semelhante ao DAX da Alemanha. O FTSE 100 do Reino Unido encerrou a sessão com alta de cerca de 0,1%.

O NATGAS recuperou as perdas da manhã e agora está ligeiramente em alta, apesar dos dados da EIA mostrarem um aumento maior do que o esperado nos estoques de gás natural dos EUA, o que inicialmente provocou uma queda acentuada nos preços quando o relatório foi divulgado.

O ouro está em queda de quase 0,65% hoje, embora mantenha uma tendência de alta estável no longo prazo.

O BCE decidiu reduzir as taxas de juro na zona do euro em 25 pontos base, em linha com as expectativas do mercado. Na conferência de imprensa após a decisão, a presidente Lagarde apontou o euro forte e os riscos tarifários como fatores que podem enfraquecer as exportações e contribuir para aliviar as pressões inflacionárias. Ela também observou que isso será um desafio para sustentar o crescimento económico na Europa.

No mercado cambial, os desempenhos mais fortes hoje são do dólar australiano e da coroa norueguesa, ambos com alta de cerca de 0,4%. O mais fraco é o iene japonês, com queda de 0,7%. O dólar americano permanece estável em relação a uma cesta de moedas, próximo do nível de fechamento de ontem.

O número de novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA subiu para 247 000 (em comparação com 240 000 na semana passada e previsões de 235 000). Os dados económicos dos EUA indicam uma normalização do défice comercial, que se situou em -60 mil milhões de dólares em abril, contra -140,5 mil milhões em março.

Ao mesmo tempo, o petróleo bruto subiu mais de 0,9% e está a tentar sair da faixa de consolidação definida pelas máximas testadas em abril e maio.

