Resumo do dia: Sentimento recupera nos mercados

Wall Street mostrou sinais de estabilização após a forte correção da semana passada, com o US500 a subir 1,68%, enquanto o US30 ganha 1,65% e o US100 está a subir 1,8%. O US2000 liderou os ganhos com mais de 2,2%.

As vendas a retalho nos EUA aumentaram apenas 0,2% em fevereiro (abaixo da previsão de 0,6%), após o declínio de 1,2% em janeiro, revisto em baixa, mostrando que os consumidores estão a recuar nos gastos discricionários, num contexto de crescente incerteza económica.

Os mercados europeus recuperaram, com o Stoxx Europe 600 a subir 0,8%, impulsionado pelas ações do sector da energia e dos cuidados de saúde, com o otimismo acerca das reformas fiscais da Alemanha, que poderão proporcionar um estímulo significativo à sua economia em dificuldades.

A indústria automóvel europeia continua a sua reestruturação, com a Audi a anunciar planos para eliminar até 7.500 postos de trabalho na Alemanha até 2029, afectando principalmente os sectores administrativo e de desenvolvimento, com o objetivo de poupar mil milhões de euros por ano.

A administração Trump anunciou planos de construção de habitações em terrenos federais para resolver o défice de 7 milhões de casas a preços acessíveis nos Estados Unidos, com o Departamento do Interior e o HUD a colaborarem para identificar propriedades federais subutilizadas.

As ações da Intel subiram 8,1% hoje, liderando tanto o S&P 500 como o Nasdaq 100, com os investidores a saudarem os planos de reestruturação do novo CEO Lip-Bu Tan.

A amplitude do mercado melhorou significativamente, com a maioria das empresas do S&P 500 a subirem na segunda-feira, mas as influentes ações tecnológicas “Magnificent 7” caíram 1,8%, levantando questões sobre se as vantagens de investimento em IA já estão incluídas no preço das ações.

Os investidores estão a mostrar uma confiança crescente na estabilidade do mercado, reduzindo significativamente as coberturas contra potenciais quedas mais fortes, com o custo das opções que protegem contra um declínio de 10% no S&P 500 ETF a cair para perto do nível mais baixo desde 2023.

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, minimizou as preocupações com a queda do mercado bolsista, classificando as correcções como “saudáveis e normais”, ao mesmo tempo que manifestou confiança de que os mercados irão prosperar a longo prazo com as políticas económicas da administração.

O ouro continuou a sua notável corrida, subindo 0,4% para $2.999,68 por onça, aproximando-se do marco de $3.000, com os investidores a procurarem activos de refúgio seguro no meio das tensões comerciais globais.

A Reserva Federal deverá manter as actuais taxas de juro na sua reunião desta semana, com os mercados a não anteciparem cortes antes de junho ou julho, uma vez que os decisores políticos avaliam o impacto económico das políticas comerciais da administração.

O presidente em exercício da SEC, Mark Uyeda, sinalizou uma mudança regulamentar em relação à administração anterior, considerando alterações às regras de custódia de criptomoedas e aos requisitos de relatórios de fundos mútuos.

O dólar americano é uma das moedas mais fracas hoje, perdendo 0,4% para o EUR e o CHF. USDJPY subiu 0.4% para 149.13.

A Bitcoin subiu 2,7% para $ 84.306,45 e o Ethereum ganhou 3,7% para $ 1.930,66, recuperando da fraqueza anterior, à medida que o sentimento mais amplo do mercado melhorou.

