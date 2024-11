Resumo do dia: Sessão mista em Wall Street antes das eleições, petróleo sobe

Antes do dia das eleições, o sentimento em Wall Street é bastante misto. O Russell 2000 mostra força e ganha 0,77%, enquanto o Dow Jones passa a sessão no vermelho (-0,5%). O Nasdaq e o S&P 500 oscilam entre ganhos e perdas, estando ambos a negociar em baixa neste momento (-0,05% e -0,12%, respetivamente).

Os índices europeus fecharam no vermelho antes das eleições nos EUA. O DAX alemão perde 0,56%, o CAC40 francês recua 0,5%, o FTSE MIB italiano negoceia em baixa de 0,4% e o IBX35 espanhol recua 0,3%. As excepções no mercado bolsista europeu incluem o FTSE 100 britânico, que recupera após uma venda na sequência do anúncio de um novo orçamento, e o WIG20 polaco (+2,15%).

Os dados do PMI da indústria transformadora nos países da zona euro registaram uma melhoria em comparação com as estimativas iniciais (46 para o conjunto da zona euro, previsão: 45,9; anterior: 45,9), embora na maioria das leituras o sector tenha permanecido na área de contração (abaixo da marca dos 50). No entanto, a melhoria da atividade económica na indústria transformadora contribuiu para a força do euro, que registou ganhos significativos em relação ao dólar.

Os dados relativos aos bens duradouros nos EUA foram ligeiramente superiores ao esperado (+0,5% MoM, previsão: 0,4%, anterior: 0,5%)

A Berkshire Hathaway continuou a reduzir significativamente as suas participações na Apple no terceiro trimestre, vendendo cerca de 100 milhões de acções

A Nvidia será adicionada ao Dow Jones Industrial Average a 8 de novembro



Os investidores mantiveram as apostas num corte de 25 pontos base nas taxas de juro por parte da Fed na sua reunião de novembro, na quinta-feira. As commodities energéticas estão preparadas para um dia forte hoje, com o Gás Natural a liderar (+4,92%), enquanto o Petróleo e o Petróleo WTI estão 3,06% e 3,22% mais altos, respetivamente.

A ação dos preços do petróleo foi impulsionada principalmente pelo adiamento pela OPEP do seu muito antecipado aumento de produção em dezembro, no que diz respeito a 2,2 milhões de barris por dia.

Os metais preciosos caem com o paládio e a platina de prata (-2,70% e -1,13%, respetivamente). A prata está ligeiramente mais alta (+0,08%), enquanto o ouro ganha 0,28% devido à incerteza eleitoral.

As sondagens recentes indicam uma corrida renhida entre Donald Trump e Kamala Harris, sugerindo que o resultado das eleições presidenciais nos EUA pode ser adiado para além do prazo previsto.

Apesar dos influxos recordes para os ETFs Bitcoin, as criptomoedas sofrem perdas. O Bitcoin testa novamente $ 67,683 (-1.83%). O Ethereum cai 1,45%, enquanto o Dogecoin ganha 6,64%.

O CHF parece ser a moeda mais forte hoje, com ganhos generalizados em toda a linha, à medida que os investidores procuram um porto seguro. A SEK está notavelmente fraca, diminuindo em relação à maioria das principais moedas homólogas (intervalo de -0,4% a -0,6%). O USD apresenta um desempenho misto, mas é geralmente mais fraco em relação às principais moedas homólogas, perdendo terreno sobretudo em relação ao CHF e ao CAD. As moedas europeias estão divididas, com o CHF a ter um desempenho superior, enquanto a SEK e a NOK demonstram fraqueza. O EURCHF subiu 0,4%, enquanto o EURSEK registou ganhos de 0,4%, reflectindo o fraco desempenho da SEK.

