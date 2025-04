Resumo do dia: Tarifas voltam a aumentar os níveis de volatilidade

Os índices norte-americanos registaram grandes oscilações , com o US500 a cair 4,7% após a abertura, antes de subir 3,4% e depois recuar novamente para -0,01, caindo agora quase 20% em relação ao seu máximo histórico. O US30 caiu 0,83%, enquanto o US100 ganhou 0,45% após uma ação de preços igualmente extrema.

O "indicador de medo" VIX subiu para 34 , o seu nível mais elevado desde agosto, com os investidores a correrem para se protegerem contra uma maior volatilidade. O índice, que subiu 14,82 pontos, reflecte níveis de pânico não vistos desde a crise da COVID-19.

Trump ameaçou aplicar tarifas adicionais de 50% à China se Pequim não retirar as suas taxas de retaliação de 34% até 8 de abril. Esta medida viria juntar-se à tarifa de base de 10% e à taxa de 20% relacionada com o fentanil, aumentando potencialmente os direitos totais sobre as importações chinesas para mais de 100%.

Os estrategas de Wall Street estão a cortar rapidamente as previsões , com o JPMorgan a reduzir o seu objetivo para o final do ano do S&P 500 de 6.500 para 5.200 e o Oppenheimer a reduzir as perspectivas de 7.100 para 5.950. Grandes empresas, incluindo a Goldman Sachs, a Evercore ISI e a Barclays, também reduziram as expectativas.

O CEO da BlackRock, Larry Fink, alertou para o facto de os mercados poderem cair mais 20% , afirmando que a economia "provavelmente já se encontra em recessão", ao mesmo tempo que assinala pressões inflacionistas mais fortes do que as esperadas pelos mercados. No entanto, considera as quedas como "mais uma oportunidade de compra do que de venda" a longo prazo.

Os preços do petróleo continuaram a descer , com o WTI a cair brevemente abaixo dos 60 dólares por barril pela primeira vez desde 2021. O petróleo bruto caiu cerca de 2% em meio a preocupações com o crescimento global e a decisão da Arábia Saudita de cortar os preços de exportação para compradores asiáticos em US $ 2,30 por barril.

As negociações com o Japão e Israel estão em curso , com Trump a anunciar "parâmetros duros, mas justos" para as conversações a nível de gabinete com o Japão sobre os direitos planeados de 24%, enquanto as discussões com Israel estão definidas para começar, apesar de o país já ter removido as tarifas sobre os produtos dos EUA.

A Universidade de Harvard está a procurar obter 750 milhões de dólares em obrigações , no meio de ameaças crescentes ao financiamento federal por parte da administração Trump. A escola enfrenta perdas potenciais de até 9 mil milhões de dólares em subsídios e contratos, a menos que cumpra as exigências federais relacionadas com alegações de antissemitismo.

A União Europeia está a finalizar medidas de retaliação com contramedidas que visam as importações dos EUA num valor inferior a 26 mil milhões de euros. O Comissário da UE para o Comércio, Maros Sefcovic, afirmou que estão a "finalizar a lista esta noite" depois de considerarem cuidadosamente as preocupações dos Estados-Membros.

O Bitcoin caiu para $74.500 antes de se recuperar ligeiramente para $78.500, uma queda de 0,3%. Se abril fechar nos níveis atuais, o Bitcoin registraria seu terceiro mês consecutivo de quedas, enquanto o Ethereum já perdeu 65% de sua capitalização desde o pico de dezembro.

A Shell reduziu as suas perspectivas de produção de petróleo para o primeiro trimestre, esperando agora 910.000-950.000 barris de petróleo equivalente por dia, abaixo das estimativas anteriores de 930.000-990.000 barris. A redução é atribuída ao clima adverso e à manutenção não planeada na Austrália.

Os fundos realizaram as maiores vendas líquidas de sempre de ações globais num só dia , após o anúncio das tarifas de Trump, de acordo com a mesa de corretagem principal do Goldman Sachs. Os investidores de retalho continuam a ser o último grupo que ainda não vendeu ações dos EUA.

A Turquia está a ver o lado positivo da guerra tarifária, uma vez que enfrenta uma tarifa de base de 10% relativamente mais baixa em comparação com outros países. As autoridades sugerem que este facto pode atrair empresas de países com tarifas mais elevadas que pretendam deslocalizar a produção para aceder aos mercados dos EUA.

