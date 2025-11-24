Principais conclusões O US100 lidera os ganhos em meio ao otimismo impulsionado pela tecnologia em Wall Street.

O iene amplia as perdas num mercado cambial globalmente calmo.

A euforia do setor tecnológico compensou todas as perdas da liquidação de quinta-feira em Wall Street. A Nasdaq lidera os ganhos ( US100: +2,5% ), seguida pela Russell 2000 ( US2000: +1,7% ), impulsionadas por novas esperanças de um corte nas taxas de juros dos EUA em dezembro. O S&P 500 (US500: +1,6%) e o DJIA (US30: +0,65%) também são negociados em alta.

), seguida pela Russell 2000 ( ), impulsionadas por novas esperanças de um corte nas taxas de juros dos EUA em dezembro. O S&P 500 (US500: +1,6%) e o DJIA (US30: +0,65%) também são negociados em alta. As ações da Alphabet sobem acima dos 300 dólares (GOOGL.US: +6%), apoiadas pelo lançamento do seu mais recente modelo de linguagem de IA, Gemini 3, e um novo contrato de serviços em nuvem com a NATO. Christopher Waller, do Fed, defendeu um corte nas taxas em dezembro, citando um mercado de trabalho americano ainda fraco e expectativas de inflação moderadas, ao mesmo tempo que observou divisões no Fed e incertezas a partir de janeiro.

Os futuros dos índices europeus são negociados em baixa na sua maioria.

O CAC40 lidera as perdas (FRA40: -0,6%) em meio à queda das ações do setor de defesa após as propostas do plano de paz para a Ucrânia. O UK100 (-0,35%), o SUI20 (-0,3%) e o ITA40 (-0,2%) também registram quedas. Apenas o DE40 (+0,1%) e o SPA35 (+0,3%) apresentam ganhos modestos.

As ações da Novo Nordisk caem para o nível mais baixo em quatro anos (NOVOB.DK: -5,3%) após os ensaios clínicos da semaglutida para Alzheimer não terem conseguido retardar o declínio cognitivo, apesar das melhorias nos biomarcadores. Os investidores veem isso como mais um revés em meio a vendas anteriores e ao aumento da concorrência no mercado de medicamentos para obesidade e diabetes. Os resultados preliminares serão divulgados em dezembro; os dados completos, em 2026.

O índice de clima empresarial Ifo da Alemanha caiu inesperadamente de 88,4 para 88,1 (consenso da Bloomberg: 88,5).

Os mercados cambiais têm um início relativamente calmo, com o índice do dólar estável, moderando a fraqueza em relação à maioria das moedas em meio à narrativa dovish do Fed, equilibrada por ganhos em relação ao MXN e pela fraqueza generalizada do JPY. O EURUSD sobe 0,1%, para 1,152.

Os metais preciosos são negociados em alta, em parte devido às compras de ETF. A platina (+2,25%) lidera, apoiada por relatos de escassez contínua de oferta. O ouro sobe 1,1%, para US$ 4.113/onça, e a prata +1,9%, para US$ 50,95/onça.

O Brent e o WTI recuperam cerca de 1,4%, quebrando uma sequência de três dias de perdas, enquanto o NATGAS corrige -1,3% após uma recuperação anterior. O Bitcoin estabiliza após a liquidação, subindo 0,5% para cerca de US$ 88.350; o Ethereum ganha 3,8%, para US$ 2.950.

