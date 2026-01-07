Ouro recua após ISM e JOLTS; prata cai 5% e mercado reavalia trajetória da FED O ouro registou uma queda superior a 1% hoje, mas após dados mistos nos EUA, o metal reagiu inicialmente com uma subida, apesar dos valores do ISM Services acima do esperado e dos dados mistos do JOLTS (as demissões caíram de 1,2% para 1,1%, enquanto o total de separações foi de 2% contra a revisão anterior de 1,9%). O dólar americano está a ser negociado sem alterações, mas outros metais, incluindo a prata, também estão a cair, com a prata a cair 5%. Os dados publicados, juntamente com o último PMI final de manufatura, apoiam a narrativa sugerida por Trump de que os EUA não estão atualmente a enfrentar um risco significativo de inflação, e a Reserva Federal Americana pode adotar uma postura um pouco mais “agressiva” no segundo semestre do ano. O ouro entrou em 2026 com uma nota forte, sugerindo que os investidores ainda veem potencial para ganhos adicionais em virtude das expectativas de cortes nas taxas do Fed (Stephen Miran chegou a sugerir até 100 pontos base este ano), déficits crescentes e tensões geopolíticas que podem acelerar as compras de ouro e reduzir a exposição ao dólar como estratégia de diversificação. Análise CoT do ouro (CFTC) – 30 de dezembro de 2025 No final de dezembro de 2025, a estrutura das posições futuras do ouro mostra um claro contraste entre comerciais e dinheiro gerido (grandes especuladores). O capital especulativo continua otimista, enquanto os produtores e participantes diretos do mercado protegem as entregas aos preços atuais, mantendo uma posição líquida curta. Comerciais (produtor/comerciante/processador/utilizador) : Posições curtas totais ≈ 67.000 contratos, representando ~14% do interesse aberto. As posições longas diminuíram em 4.200 contratos na semana passada, enquanto as posições curtas permaneceram elevadas, sinalizando um pessimismo moderado no curto prazo .

Fundos de investimento : Longas ≈ 149.000 contratos contra 44.000 curtas, com as longas representando ~31% do interesse aberto. Na semana passada, as posições longas diminuíram ligeiramente (-1.709 contratos), enquanto as curtas aumentaram (+4.313 contratos).

O contraste entre os comerciais pessimistas e os fundos de gestão otimistas frequentemente impulsiona movimentos dinâmicos nos preços. As posições comerciais podem atuar como suporte natural, enquanto a pressão especulativa sustenta o potencial de alta. Recentemente, ambos os grupos parecem ter-se alinhado, utilizando ganhos recordes para proteger entregas ou reduzir a exposição otimista. Perspetivas O ouro permanece em consolidação de curto prazo, com potencial para subir se o dinheiro gerido mantiver ou aumentar as posições longas. Uma redução repentina nas posições curtas comerciais pode sinalizar um impulso otimista.

A estrutura atual do CoT sugere um potencial para correção de curto prazo, enquanto a acumulação adicional de posições longas pelo dinheiro gerido pode proporcionar um impulso ascendente. Análise técnica ao Ouro (H1) e (D1) No gráfico horário, as quedas pararam em torno de $4.420 (EMA200, linha vermelha), mas os preços permanecem abaixo das retracções de Fibonacci de 71,6% e 61,8% do movimento de queda do final de dezembro. A resistência imediata aparece perto da EMA50 (linha laranja) em $4.460 por onça. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

