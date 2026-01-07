Abertura do mercado norte-americano: Nasdaq continua a valorizar📈

O mercado acionista dos E.U.A está a registar ganhos esta sessão, com a Eli Lilly (LLY.US) e a Intel (INTC.US) a destacarem-se. Recentemente, a Nvidia aumentou a sua previsão de receitas, o que claramente aliviou as preocupações sobre uma “bolha tecnológica” e as elevadas avaliações do mercado acionista dos E.U.A.. No entanto, o S&P 500 está praticamente estável e o DJIA está a cair quase 0,4% Outras empresas que estão a atrair a atenção dos investidores incluem a Applied Digital, a Constellation Brands e a Caterpillar, devido aos resultados dos lucros ou às apresentações programadas da administração. Por outro lado, as acções da SanDisk caíram quase 3%, após um salto de quase 27% na sessão anterior. Resultados dos indicadores económicos publicados esta sessão As folhas de pagamento privadas ADP dos EUA mostraram um crescimento do emprego ligeiramente mais fraco do que o esperado.

As encomendas de fábrica no Neico caíram mais acentuadamente do que o previsto.

Os dados do JOLTS indicaram vagas de emprego mais baixas.

Entretanto, o índice ISM Services ficou acima do esperado. Após relatos de que a Venezuela entregará 30-50 milhões de barris de petróleo bruto anteriormente sancionados para os E.U., os preços do petróleo permanecem perto de US $ 60 por barril globalmente. O aumento da oferta da Venezuela pode aprofundar a tendência de queda existente nos preços do petróleo e anular os ganhos impulsionados pelas tensões geopolíticas. Os preços mais baixos do petróleo apoiam a recuperação do mercado acionista e atenuam as preocupações com a inflação. xStation US100 (Gráfico de H1) xStation Eli Lilly numa maré de sorte As ações da Eli Lilly subiram quase 4% com a notícia da aquisição da Ventyx Biosciences, um negócio potencialmente superior a mil milhões de dólares, de acordo com o Wall Street Journal, citando fontes familiarizadas com o assunto. O anúncio poderá ser feito em breve. Sobre a Ventyx Biosciences: Produz medicamentos para doenças imunológicas e inflamatórias. Objectivos da aquisição para a Eli Lilly: Desenvolver novas terapias para doenças inflamatórias do intestino , incluindo a doença de Crohn e a colite ulcerosa.

Tratamentos para a doença de Parkinson .

. Medicamentos para problemas cardiovasculares relacionados com a obesidade. Na sequência do anúncio, as acções da Ventyx subiram mais de 50% nas negociações fora de horas, reflectindo o otimismo dos investidores. Nem a Eli Lilly nem a Ventyx comentaram outras conversações sobre o desenvolvimento comercial. A aquisição está alinhada com a estratégia da Eli Lilly de se expandir para além dos seus segmentos de diabetes e obesidade, reforçando a sua presença na imunologia e neurociência. As acções atingiram hoje máximos históricos. xStation Ações da Intel sobem As ações da Intel estão a subir quase 7% após a notícia de um novo processador e de uma nova plataforma orientados para os jogos. A Intel está a desenvolver um processador dedicado aos jogos .

. Está também a ser preparada uma plataforma de jogos mais alargada que combina hardware e software .

mais alargada que . A plataforma basear-se-á nos processadores Intel Core Series 3 , que constituem a base da nova linha de produtos para jogos.

, que constituem a base da nova linha de produtos para jogos. A empresa pretende reforçar a sua posição competitiva face à AMD e à Nvidia , que têm vindo a expandir as suas carteiras de processadores para jogos há vários anos.

, que têm vindo a expandir as suas carteiras de processadores para jogos há vários anos. A Intel espera capitalizar a procura crescente de hardware para jogos de alto desempenho. Os investidores consideram o plano promissor, considerando-o como um potencial motor de crescimento no segmento dos jogos. Espera-se que sejam divulgados mais pormenores sobre o processador e a plataforma ainda este ano. xStation

