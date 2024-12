Resumo do dia: US100 perde algum folgo antes da reunião da FED 🔎

O US500 está a sofrer um recuo hoje, apagando todos os ganhos de ontem. O US500 está a cair 0,3%, mas está a manter-se acima da marca dos 6050 pontos. O US100 também está a perder 0,3%, caindo dos máximos históricos de ontem. As quedas estão ligadas à incerteza sobre os planos do Fed para o próximo ano.

O US2000 é o maior declínio em Wall Street. No entanto, as perdas foram limitadas de mais de 1% para 0,7%.

O DE40 perdeu 0,28% hoje, mas, por outro lado, o EU50 subiu 0,25%.

Os dados económicos dos EUA foram mistos hoje. As vendas a retalho de novembro foram fortes, com um aumento de 0,7% m/m contra os 0,5% m/m esperados e os anteriores 0,4% m/m. No entanto, isto foi impulsionado pelas elevadas vendas de automóveis, uma vez que as vendas principais desapontaram com um aumento de 0,2% m/m contra os 0,4% m/m esperados e os 0,1% m/m anteriores.

A produção industrial caiu pelo terceiro mês consecutivo, com uma descida de 0,1% m/m, contra as expectativas de um aumento de 0,3% m/m e a anterior descida de 0,3% m/m. Vale a pena notar que os dados do PMI e ISM permaneceram abaixo dos 50 pontos nos últimos meses.

Em resposta, o par EURUSD recuperou acima de 1,0500, mas ao longo do dia, o par permanece perto do nível de fecho de ontem.

A falta de uma surpresa positiva nos dados dos EUA torna quase certo um corte na taxa da Reserva Federal na decisão de amanhã. No entanto, isso não significa necessariamente um corte chamado de “hawkish”. No entanto, o mercado ainda vê potencial para taxas de juro historicamente mais elevadas, uma vez que os rendimentos das obrigações a 10 anos estão perto dos 4,4%.

A inflação no Canadá ficou ligeiramente abaixo das expectativas, em 1,9% y/y. Por outro lado, as medidas principais como a inflação aparada e mediana excederam as expectativas, em 2,7% e 2,6%, respetivamente.

USDCAD violou o nível 1,4300 hoje pela primeira vez desde 2020. O terceiro declínio consecutivo da inflação abaixo das expectativas mostra que os fortes cortes nas taxas pelo BoC não impediram a inflação de atingir sua meta.

O USDJPY está a ter potencialmente a sua primeira sessão positiva em 7 dias, o que pode estar relacionado com a crescente pressão sobre o BoJ para aumentar as taxas de juro. Embora as expectativas tenham apontado recentemente para uma hipótese de 60-70% de uma subida, estas probabilidades caíram esta semana para 15%. Atualmente, uma subida das taxas está cotada com uma probabilidade de 20%. A decisão do BoJ terá lugar na quinta-feira, antes da abertura dos mercados na Europa.

Os dados do mercado de trabalho do Reino Unido foram positivos. Os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram apenas 0,3k em comparação com as expectativas de 28,2k. Os salários de outubro aumentaram 5,2% y/y contra as expectativas de 4,6% y/y e os anteriores 4,4% y/y. O GBPUSD está a recuperar pela segunda sessão consecutiva.

O índice IFO da Alemanha para dezembro caiu hoje para 84,7 pontos, contra as expectativas de permanecer em 85,6 pontos.

O petróleo caiu 1,5% hoje, devido aos fracos dados económicos da China no início desta semana e aos dados das refinarias de novembro, que foram os mais baixos desde junho.

O ouro está a corrigir hoje, com receios de um corte “hawkish” da taxa da Reserva Federal. O ouro está testando $2.340 e está em seu nível mais baixo desde dezembro.

O cacau está estabelecendo novos máximos históricos pelo segundo dia consecutivo, perto de US $ 12.000 por tonelada. Os aumentos estão ligados a preocupações sobre a produção de cacau na Costa do Marfim. Uma pesquisa da Bloomberg aponta para uma produção de 1,9 milhões de toneladas para a temporada 24/25, em comparação com as estimativas do governo de 2,1-2,2 milhões de toneladas.

O açúcar está a sofrer uma forte queda hoje, caindo abaixo dos 20 cêntimos por libra, devido ao forte processamento de cana-de-açúcar no Brasil. Na segunda quinzena de novembro, foram processadas 20,35 milhões de toneladas de cana, em comparação com as expectativas de 15,5 milhões de toneladas.

O Bitcoin está a subir mais 1,15% hoje e está se mantendo em torno de US $ 107.000. No início do dia, os ganhos foram ainda maiores, ultrapassando brevemente os $ 108,000. No entanto, com a abertura da sessão de dinheiro, vimos uma ligeira correção para cerca de US $ 105,000.

O domínio do Bitcoin continua a aumentar e agora está em 57,80%. Atualmente, toda a atenção do mercado está voltada para o maior projeto. Como resultado, o mercado de altcoin não teve um bom desempenho nos últimos dias, apesar dos níveis recordes no BTC.

