Resumo do dia: Wall Street continua preocupada com a guerra comercial

O S&P 500 (US500) está a subir 0,51% com um preço de 5718,7, o Nasdaq 100 (US100) está a subir 0,54% para 19894,82, enquanto o Dow Jones Industrial Average (US30) está a subir 0,65% para 42319, com os mercados a mostrarem sinais de recuperação após a última correção recente.

O sentimento permanece cauteloso com os contratos de opções no valor estimado de 4,5 biliões de dólares a expirarem na sexta-feira, potencialmente alimentando mais volatilidade.

Os comentários do presidente da Reserva Federal, Powell, deram alguma garantia aos investidores de que o Fed agiria, se necessário, para evitar uma recessão, apesar de deixar as taxas inalteradas na reunião de quarta-feira.

O Presidente Trump apelou a cortes nas taxas de juro após a decisão da Fed, enquanto a sua administração se prepara para revelar tarifas adicionais que Powell indicou estarem a criar incerteza económica.

Os rendimentos do Tesouro em notas de 10 anos caíram 2 pontos base para 4,23%, enquanto o dólar se fortaleceu 0,3% em relação às principais moedas.

O Banco da Inglaterra manteve as taxas de juros atuais em meio às incertezas econômicas globais, com a libra recuando 0,3% para US $ 1,2968.

Nas matérias-primas, o petróleo WTI subiu 1,7%, para 68,28 dólares, depois de os EUA terem imposto novas sanções contra as exportações de petróleo iraniano, retirando potencialmente até 1,5 milhões de barris de exportações iranianas diárias dos mercados globais.

De acordo com o relatório da EIA, os inventários de gás natural dos EUA aumentaram inesperadamente em 9 mil milhões de pés cúbicos (variação prevista: um declínio de 1 mil milhões de pés cúbicos). Em meados de março, os aumentos dos inventários são invulgares com base nas tendências dos últimos cinco anos. O relatório desencadeou uma queda acentuada nos preços dos contratos, que estão abaixo de aproximadamente 4,6% hoje.

O ouro diminuiu 0,4% para US $ 3.036,08 a onça, depois de atingir recentemente recordes de alta.

Na frente empresarial, o serviço de streaming da Apple está alegadamente a perder mil milhões de dólares por ano, apesar de alojar conteúdos premiados. Recentemente, a Apple reduziu as despesas com conteúdos para 500 milhões de dólares em 2023, em comparação com os mais de 5 milhões de dólares dos anos anteriores.

As ações da Accenture caem mais de 7%, após os resultados da empresa para o 4T24. Embora a empresa tenha registado receitas mais elevadas do que as estimativas de consenso, os investidores estavam preocupados com a erosão das margens.

A Nvidia anunciou planos para abrir um laboratório de investigação de computação quântica em Boston, colaborando com cientistas de Harvard e do MIT, e planeia adquirir mil milhões de chips fabricados nos EUA nos próximos quatro anos.

Nos desenvolvimentos geopolíticos, o Presidente ucraniano Zelenskiy excluiu a possibilidade de ceder o controlo das centrais nucleares, na sequência de discussões com Trump sobre um potencial cessar-fogo relativamente às instalações de energia.

No mercado de cripto, vemos um sentimento negativo predominante. O Bitcoin caiu mais de 1,4% hoje, caindo abaixo de US $ 85.000. O Ethereum está numa correção de mais de 3%, apagando quase completamente os ganhos de ontem.

