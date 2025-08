Resumo do dia: Wall Street corrige no final do dia, euro e ouro recuperam (31.07.2025)

Os índices norte-americanos estão a cair no finalo do dia, depois da subida impulsionada pelos fortes resultados das grandes empresas tecnológicas.

A Microsoft atingiu novos máximos históricos após resultados trimestrais sólidos. A receita em seu importante segmento de nuvem cresceu 39%, superando as expectativas e ultrapassando o crescimento relatado pela Alphabet, mantendo a Microsoft na liderança na corrida pela nuvem. As ações estão em alta de mais de 4% hoje, testando o nível de capitalização de mercado de US$ 4 biliões.

A Meta Platforms também divulgou excelentes resultados, com um aumento de cerca de 22% na receita, apoiado por preços mais elevados de publicidade e forte envolvimento em todo o seu ecossistema de aplicações. A empresa continua a expansão agressiva da infraestrutura e espera que as despesas de capital relacionadas com IA possam chegar a US$ 100 mil milhões até 2026. As ações subiram quase 12% hoje.

Ainda hoje, mais dois membros dos “Magnificent Seven” divulgarão os seus resultados: a Apple e a Amazon.

A inflação do PCE dos EUA ficou acima do esperado (2,6% em termos homólogos contra 2,5% previsto, anteriormente 2,3%). O PCE subjacente manteve-se estável em 2,8%, apesar das expectativas de uma queda para 2,7%.

Os mercados europeus estão em baixa hoje. Todos os principais índices europeus estão em queda, liderados pelo IT40 italiano, com uma queda de mais de 1,6%. O CAC 40 francês caiu mais de 1,1% e o DAX alemão caiu 0,8%. Apenas o FTSE 100 do Reino Unido mantém-se próximo dos níveis de encerramento de ontem.

A inflação do IPC da Alemanha manteve-se em 2% em termos homólogos, mas os dados mensais surpreenderam positivamente (0,3% contra 0,2% previsto, anteriormente 0%).

O Banco do Japão manteve as taxas de juro inalteradas em 0,5%, mas sinalizou possíveis aumentos futuros em meio a mais sinais inflacionários. Os comentários do governador Kazuo Ueda foram interpretados como neutros em relação às expectativas anteriormente hawkish.

No mercado cambial, o euro está a recuperar após recentes quedas, ganhando contra a maioria das principais moedas (EURJPY: +0,9%, EURGBP: +0,35%, EURUSD: +0,1% para 1,142). O euro é superado apenas pelo franco suíço (EURCHF: -0,1%). O dólar está a ter uma sessão mista, com o USDIDX a negociar estável.

O mercado de metais preciosos está em queda hoje. A prata caiu mais de 1,3%, ficando abaixo de US$ 36,6; a platina caiu 1,2%; o paládio caiu quase 2%. O ouro é a exceção, subindo cerca de 0,7% e testando novamente o nível de US$ 3.300/onça.

Nas matérias-primas, os futuros do petróleo estão sob pressão — o petróleo bruto Brent caiu mais de 0,9% e o WTI perdeu quase 1,2%. Em contrapartida, os futuros do gás natural estão a subir mais de 2,6%, recuperando dos níveis mais baixos desde abril.

Os mercados de criptomoedas estão a subir. As principais criptomoedas estão a ser negociadas em alta: o Bitcoin subiu 0,5% para 118 100 dólares, o Ethereum recuperou 0,6% para 3791 dólares. Os futuros da Solana (+1,4%) e da Ripple (+0,7%) também estão em alta.

