Resumo do dia: Wall Street dispara, Novos máximos históricos no Dow e S&P500 💵dólar ganha com subida das yields

Donald Trump ganhou as eleições presidenciais. Os índices dos EUA registaram hoje ganhos impressionantes, embora os sentimentos nos mercados europeus não tenham sido proporcionalmente optimistas hoje. O DAX da Alemanha perdeu mais de 1%, e o CAC40 da França recuou quase 0,5%. Foram também registadas quedas nos contratos dos índices chineses

O Nasdaq 100 e o S&P 500 ganham mais de 2%, e o DJIA subiu mais de 3,2%. No entanto, uma sessão recorde é marcada pelo índice Russell 2000 de pequenas e médias empresas, que regista uma subida de 5%. Entre as ações BigTech, a Nvidia é a que mais ganha hoje, com quase 4,4%

Os rendimentos das obrigações americanas a 10 anos subiram 12 pontos base hoje, para 4,41%, enquanto o EURUSD perdeu 1,6%, caindo para 1,075. Quase 2% de ganhos são registados pelo par USDJPY, onde o iene foi empurrado para a parede por um dólar em alta.

Sob pressão do dólar forte e da tomada de lucros, o ouro e a prata estão a perder 3 e 5%, respetivamente. Os metais industriais estão igualmente a perder muito, destacando-se o zinco e o cobre, ambos com quedas de quase 5%. As matérias-primas agrícolas, com exceção do cacau e do algodão, registaram hoje ganhos modestos

As ações da Tesla estão a recuperar 15% hoje, com os investidores a avaliarem que a vitória de Trump irá beneficiar a empresa, ao reverter os programas governamentais necessários a outros fabricantes rivais e ao competir com os seus homólogos chineses.

As ações da Super Micro Computer estão a perder quase 25%; a empresa superou as previsões de lucros nos resultados preliminares não auditados, mas desapontou as vendas; também emitiu expectativas surpreendentemente cautelosas para o último trimestre do ano (segundo trimestre fiscal de 2025)

Foram registadas quedas de dois dígitos nas ações relacionadas com o mercado dos painéis fotovoltaicos, como a First Solar, e nas empresas eólicas, como a Orsted e a Vestas. Os investidores esperam que a nova administração não seja favorável à concessão de subsídios a estes sectores a partir do orçamento nacional

As ações do sector aeroespacial e da defesa estão a ganhar; a HEICO Corp está a subir quase 3%, com a Textron a registar uma subida de 6%. O fornecedor de navios da Marinha, Huntington Ingalls, regista uma subida de mais de 6%. As principais empresas do sector da defesa, como a Lockheed Martin, a Northrop Grumman e a General Dynamics, registam ganhos na ordem dos 1 a 3%.

Variação dos inventários de petróleo bruto dos EUA (variação semanal): 2,149 milhões de barris (-300,000 barris esperados; 515,000 barris antes). Os contratos de petróleo estão atualmente a perder ligeiramente, embora a reação inicial ao relatório tenha sido surpreendentemente positiva. O gás natural, por outro lado, está a ganhar mais de 3%. Gasolina: 412 mil (esperado -0,977M; anterior -2,707M) Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Destilados: 2,947M (esperado -1,500M; anterior -0,977M)

O mercado das criptomoedas está a registar ganhos massivos. A Bitcoin está a oscilar em torno dos $75K, enquanto a Uniswap, AAVE e Phantom estão a ganhar entre 15 a 30%. O Dogecoin ganha 14%, seguindo os passos das acções da Tesla.

De acordo com Villeroy do BCE, a vitória de Trump significa maiores riscos de inflação nos EUA e a probabilidade de um aumento do défice em relação aos actuais níveis elevados já existentes.

Os investidores esperam que as políticas protecionistas e os cortes nos impostos pressionem a Fed, que será forçada a manter taxas mais elevadas durante um período mais longo, face a dados macroeconómicos sólidos e ao risco de um regresso das pressões sobre os preços. Atualmente, os mercados já estão a prever apenas um corte nas taxas nos EUA, este ano, e um corte de 100 pontos base no próximo ano, nos primeiros três trimestres. O sector farmacêutico está a perder terreno, pois existe a perceção de que os republicanos não verão com bons olhos os negócios dos gigantes farmacêuticos, cujas acções Donald Trump tem criticado repetidamente. A Eli Lilly e a Novo Nordisk estão a perder mais de 3%; a pressão descendente pode ser observada nas ações da Pfizer, BIONTech e Moderna. A sessão é dominada por ganhos no setor de TI, bancos e instituições financeiras, e fabricantes de seguros e equipamentos, onde a Caterpillar está a subir quase 9%. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.