Resumo do dia: Wall Street em queda livre, Medo da recessão em jogo

Os índices norte-americanos caíram na segunda-feira, com o S&P 500 a descer 2,3%, o Nasdaq 100 a cair 3,4% e o Dow Jones Industrial Average a descer 1,2%, com os investidores a fugirem das acções devido aos receios crescentes de uma recessão desencadeada pela incerteza das tarifas comerciais.

O Presidente Trump reconheceu um “período de transição” quando questionado sobre as preocupações com a recessão numa entrevista à Fox News, dando a entender que poderá aceitar o sofrimento do mercado a curto prazo para atingir os seus objectivos mais amplos em matéria de política comercial, o que anulou todos os ganhos pós-eleitorais dos principais índices.

Várias empresas de Wall Street reduziram as previsões económicas, com a Goldman Sachs a baixar as suas perspectivas para o PIB de 2025 de 2,4% para 1,7% e a Morgan Stanley a reduzir as projecções de 1,9% para 1,5%, citando pressupostos de política comercial “consideravelmente mais adversos”.

As preocupações com a estagflação surgiram à medida que os economistas prevêem um crescimento mais lento combinado com uma inflação persistente, com o Goldman a esperar agora que o indicador de inflação preferido da Reserva Federal termine o ano em 3%, em comparação com as previsões anteriores de meados de 2%.

As ações tecnológicas lideraram as quedas do mercado, com as megacaps “Magnificent Seven” a caírem 5,3% coletivamente, com a Tesla a cair mais de 12% para o seu nível mais baixo desde antes das eleições, depois de o UBS ter baixado o seu preço-alvo, citando o abrandamento da procura.

A Bitcoin caiu abaixo de $ 80.000, agora 27% abaixo de sua alta pós-inauguração, apesar da postura pró-cripto de Trump, com os investidores desapontados com o fato de que a reserva estratégica de bitcoin anunciada incluirá apenas criptomoeda já mantida pelo governo.

O índice de volatilidade VIX atingiu o seu nível mais elevado este ano, com o sentimento do mercado a mudar drasticamente, com a maioria dos investidores individuais a esperar agora que os preços das acções caiam nos próximos seis meses, de acordo com um inquérito da AAII.

Os rendimentos do Tesouro diminuíram, com os 10 anos a caírem sete pontos base para 4,23%, devido às expectativas de que o abrandamento económico forçaria a Reserva Federal a reduzir as taxas de juro de forma mais agressiva.

O petróleo bruto WTI continuou a deslizar para mínimos de três anos, caindo 1% para $66,40 por barril, com as políticas tarifárias de Trump, os aumentos de produção da OPEP+ e as potenciais negociações de paz na Ucrânia a pressionarem os mercados energéticos.

Mohamed El-Erian elevou a sua previsão de recessão para 25-30% de probabilidade, acima dos 10% anteriores, enquanto os mercados de apostas colocam agora 40% de probabilidades de uma recessão ser oficialmente anunciada até ao final do ano.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.