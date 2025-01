Resumo do dia: Wall Street retrai, Moderna cai, Euro atinge mínimo de 14 meses

Os principais movimentos do mercado de hoje foram dominados por notícias empresariais significativas e pela evolução do mercado cambial, com especial destaque para os sectores da saúde e da tecnologia. O índice US100 liderou a descida, caindo 0,72% devido à pressão no sector tecnológico. O US500 caiu 0,26%, enquanto o US30 desceu 0,50%.

Os mercados europeus também negociaram maioritariamente em baixa, com o W20 a registar a queda mais acentuada (-1,67%) entre os principais índices europeus. O ITA40 caiu 0,78%, enquanto o UK100 conseguiu manter-se ligeiramente positivo (+0,04%). O DE40 e o FRA40 registaram uma descida de 0,45% e 0,21%, respetivamente.

A Moderna (MRNA.US) registou um declínio dramático de 23% depois de ter reduzido substancialmente a sua orientação de receitas para 2025 para 1,5-2,5 mil milhões de dólares, em comparação com a previsão anterior de 2,5-3,5 mil milhões de dólares. A empresa anunciou medidas agressivas de corte de custos, incluindo mil milhões de dólares em reduções para 2025 e 500 milhões adicionais em 2026, em resposta ao enfraquecimento da procura de vacinas contra a Covid.

Nos desenvolvimentos do setor de tecnologia, a Apple (AAPL) enfrenta desafios crescentes, já que as vendas do iPhone caíram 5% no quarto trimestre, com a participação no mercado global caindo para 18%. O atraso no lançamento da IA da empresa, particularmente na China, teve impacto no desempenho. Além disso, a Apple enfrenta desafios legais no Reino Unido relativamente às práticas da App Store e um maior escrutínio da UE relativamente às novas estruturas de taxas para programadores.

Os novos controlos de exportação de IA da administração Biden afectaram significativamente a Nvidia (NVDA), cujas acções caíram 3,7%. Embora 18 aliados próximos tenham recebido isenções, mais de 120 países enfrentam novas restrições que exigem a aprovação do governo para as exportações de modelos de IA e instalações de computação no estrangeiro.

Villeroy, do BCE, comentou o quebra-cabeças orçamental francês, afirmando que a França não corre o risco de não ser capaz de se financiar. Ele acrescentou que o crescimento do PIB francês pode aumentar em 2026 e 2027.

A inflação esperada a 3 anos pela Fed de Nova Iorque subiu em dezembro para 3% (anteriormente: 2,6%)

Nas principais notícias sobre fusões e aquisições, a Johnson & Johnson (JNJ) anunciou a aquisição da Intra-Cellular Therapies por $132 por ação, por um valor de $14,6 milhões, fazendo com que as acções da ITCI subissem 35% no pré-mercado. O negócio fortalece o portfólio CNS da J&J com lumateperone e ITI-1284.

Os mercados cambiais registaram um movimento significativo, com o euro a cair abaixo de 1,02, atingindo o seu nível mais baixo desde novembro de 2023. A descida intensificou-se após o forte relatório de sexta-feira sobre o emprego nos EUA, que obrigou os investidores a reavaliarem as expectativas de corte das taxas da Fed. O Goldman Sachs prevê agora que o euro caia para 0,97 em seis meses.

Nos mercados energéticos, as novas sanções dos EUA contra a Rússia aumentaram as preocupações com a oferta, embora a Rystad Energy espere que o petróleo Brent permaneça em torno de 80 dólares por barril. A Goldman Sachs sugere que os preços poderão testar os 85 dólares por barril, no meio da incerteza.

Os metais preciosos enfrentaram uma pressão significativa em toda a linha, com a prata liderando o declínio (-2,21%), seguida pelo ouro (-1,11%). O paládio e a platina também enfraqueceram, caindo 0,50% e 0,25%, respetivamente. A fraqueza do setor ocorre em meio à força do dólar e ao aumento dos rendimentos do Tesouro.

As criptomoedas também caíram. A Bitcoin cai 2.3% para $ 91,540, enquanto o Ethereum cai 7.7% para $ 2981.

O mercado agora aguarda os dados do IPC dos EUA de quarta-feira para obter mais informações sobre a trajetória da política do Federal Reserve, enquanto monitora a capacidade do euro de manter o suporte próximo aos níveis de paridade.

