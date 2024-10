Resumo do dia: Wall Street sobe ignorando o fortalecimento do dólar 🗽

A sessão de quarta-feira nas bolsas europeias trouxe ganhos claros. O DAX alemão terminou a sessão em alta de 1% e o CAC40 francês em alta de 0,6%. A holding de moda Kering ganhou quase 1,5% após o anúncio de um novo diretor executivo para a marca Gucci.

As actas do FOMC da última reunião indicaram a ausência de grandes surpresas que pudessem afetar a volatilidade do mercado monetário ou dos índices. Alguns membros do FOMC favoreceram um corte de 25 pontos base em setembro; a Fed indicou uma elevada confiança de que a inflação continuará a diminuir, apesar da sólida saúde projectada para a economia dos EUA

Ganhos nos índices de Wall Street. Destaque para os contratos do DJIA (US30), que ganharam quase 0,9%, aproximando-se de máximos históricos perto dos 42.800 pontos.

As vendas por grosso dos EUA, para agosto, caíram inesperadamente -0,1% mês a mês, contra 0,4% previsto, após um aumento de 1,1%, em julho

Os comentários de Collins, Logan e Bostic na Reserva Federal dos E.U.A. sugerem que o banco reconhece os riscos inflacionistas e pode aliviar as suas previsões de corte de taxas se os dados recebidos o justificarem. No entanto, os decisores políticos continuam confiantes em atingir o objetivo de inflação de 2%

O dólar está a fortalecer-se hoje, como se vê num aumento de mais de 0,4% no USDIDX e uma queda de quase 0,4% no EURUSD; os rendimentos das obrigações americanas a 10 anos subiram mais de 3 pontos base para 4,07% hoje

O Índice de Volatilidade VIX perdeu mais de 3% hoje, impulsionado por um sentimento consistentemente positivo em Wall Street e pela descida dos preços do petróleo.

Os inventários de petróleo bruto dos E.U.A. indicaram um aumento de 5,8 milhões de barris, acima dos 1,6 milhões previstos e dos 3,89 milhões anteriores, enquanto os stocks de gasolina e destilados caíram acentuadamente.

- Destilados: -3,124 milhões (estimativa de -1,754 milhões; -1,284 milhões anteriormente)

- Cushing: +1,247 milhões (anteriormente +840.000).

- Gasolina: -6,304 milhões (estimativa -1,000 milhões; anteriormente +1,119 milhões)

- Utilização da capacidade das refinarias: -0,90% (estimativa 0,00%; anteriormente -3,30%)

Os futuros dos índices chineses recuperaram ligeiramente após relatos de que o Banco Popular da China irá considerar a emissão de obrigações governamentais adicionais; JD.com e Alibaba ainda estão a perder num intervalo de até 2 a 3%, aprofundando as vendas de ontem

A prata e o ouro tiveram outra sessão de baixa hoje, perdendo 0,8% e 0,5%, respetivamente. A volatilidade entre os produtos agrícolas foi muito limitada hoje, apesar das preocupações com a temporada de furacões nos EUA, que poderia afetar o clima doméstico e as colheitas; o cacau destacou-se com um ganho de 4%

Os Estados Unidos esperam uma escalada de ações chinesas “injustificadas” no Golfo de Taiwan, durante as manobras navais chinesas, em 10 de outubro.

O Irão afirmou que se Israel não atacar “não haverá guerra”, enquanto qualquer ataque será respondido com “milhares de rockets” a voar em direção a Israel. O Ministro da Defesa Galant afirmou que um ataque israelita seria mortal e preciso, ao contrário do ataque iraniano

O Presidente israelita, Netanyahu, deveria manter conversações hoje com o Presidente Biden e a Vice-Primeira-Ministra Kamala Harris. Anteriormente, foi noticiado que a viagem do Ministro da Defesa israelita Galant ao Pentágono tinha sido cancelada. O Irão, por outro lado, participou hoje em conversações com a Arábia Saudita

O sentimento do mercado de criptomoedas é fraco; Bitcoin perde mais de 1% e desliza abaixo de $ 62,000. Chainlink perde quase 5%

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.