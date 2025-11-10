Principais conclusões Os índices bolsistas estão a encerrar a sessão com ganhos significativos.

O Senado dos EUA aprovou o projeto de lei que abre caminho para o fim da paralisação do governo.

Novas declarações do RBA reforçam perspetivas hawkish para o AUD

Metais preciosos valorizam apesar do renovado apetite pelo risco

Os futuros dos índices dos EUA iniciaram a nova semana com uma forte recuperação (US100: +1,9%, US500: +1,3%, US2000: +1,1%, US30: +0,5%), recuperando quase todas as perdas das duas últimas sessões.

A euforia nos mercados seguiu-se à aprovação pelo Senado dos EUA de um projeto de lei que abre caminho para o fim da paralisação do governo. Um bloco de oito democratas centristas apoiou a proposta republicana, que inclui financiamento até o final de janeiro de 2026, um orçamento anual completo para agências federais importantes e pagamento retroativo para funcionários afastados — em troca de uma votação em dezembro sobre os subsídios do Obamacare.

O projeto de lei, no entanto, dividiu os democratas, muitos dos quais querem bloqueá-lo na Câmara dos Representantes. Warren Buffett anunciou que deixará de escrever as suas cartas anuais aos acionistas da Berkshire Hathaway (BRKA.US) e de discursar nas reuniões anuais da empresa. O bilionário de 95 anos está a passar a liderança para Greg Abel, que assumirá o cargo de CEO em 1 de janeiro de 2026.

Buffett também planeia acelerar a transferência das suas ações da Berkshire para quatro fundações familiares.

A Suíça está a negociar um novo acordo comercial com os EUA que reduziria as tarifas sobre os produtos suíços de 39% para 15%, de acordo com a Bloomberg. O acordo pode ser finalizado dentro de duas semanas, embora nenhuma das partes tenha comentado as notícias até o momento.

O otimismo também se espalhou pela Europa. O EU50 ganhou 1,22%, liderado pelos fortes desempenhos do W20 da Polónia (+1,95%), do SPA35 da Espanha (+1,8%) e do DE40 da Alemanha (+1,15%).

Nos mercados cambiais, o dólar está mais fraco em relação à maioria das moedas do G10, embora as perdas continuem limitadas, uma vez que o índice do dólar se mantém estável (USDIDX: +0,03%). O dólar australiano é o que apresenta melhor desempenho hoje (AUDUSD: +0,75%, AUDJPY: +1%), após comentários hawkish de A. Hauser, do RBA, que enfatizou a necessidade de uma política restritiva. A moeda mais fraca é o iene japonês (USDJPY: +0,2%; EURJPY: +0,3%). O EURUSD permanece estável perto de 1,156.

O petróleo Brent e o WTI subiram cerca de 0,25%, continuando uma sequência de sessões de baixa volatilidade, enquanto os futuros do NATGAS são negociados estáveis após ganhos iniciais.

Os metais preciosos tiveram um início de semana em alta, apesar do maior apetite pelo risco nas ações: o ouro subiu 2,55%, para US$ 4.106 por onça, e a prata subiu 4,1%, para US$ 50,43 por onça.

