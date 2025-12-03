Calendário económico: Relatório do ISM e do ADP em destaque (03.12.2025)

A sessão de hoje estará repleta de dados macroeconómicos em ambos os lados do Atlântico, provavelmente testando a incerteza dos investidores que tem persistido desde o início da semana, antes de uma série de publicações críticas para a Reserva Federal. Depois do IPC suíço, as atenções da Europa centrar-se-ão nas leituras finais do PMI dos serviços. Os PMI da indústria transformadora foram ligeiramente mais fracos do que o esperado, pelo que a estabilidade nos serviços será fundamental para evitar novas preocupações sobre o crescimento da zona euro e para evitar um desafio às recentes actualizações das previsões do BCE. As atenções estarão também viradas para o discurso de Chrisitne Lagarde perante a comissão ECON do Parlamento Europeu. Nos EUA, a publicação mais acompanhada será o relatório ADP sobre o emprego não agrícola que, devido à publicação posterior do NFP, será o único verdadeiro ponto de referência do mercado de trabalho da Fed antes do próximo FOMC. Para além do ADP, estão previstas as leituras da produção industrial e - à semelhança da Europa - do PMI/ISM dos serviços. Os mercados energéticos irão reagir ao relatório semanal da EIA. Calendário económico para hoje: 07:30 BST, Suíça - Inflação de novembro: IPC m/m: real -0,2%; previsão -0,1%; anterior -0,3%

IPC y/y: real 0.0%; previsão 0.1%; anterior 0.1% 08:15 BST, Espanha - PMI de novembro: PMI Serviços: previsão 56,3; anterior 56,6 08:30 BST, Zona Euro - Discurso do Presidente do BCE, Lagarde 08:50 BST, França - PMI de novembro: PMI de Serviços: previsão 50,8; anterior 48,0

PMI Composto (S&P Global): previsão 49,9; anterior 47,7 08:55 BST, Alemanha - PMI de novembro: PMI Composto: previsão 52,1; anterior 53,9

PMI Serviços: previsão 52,7; anterior 54,6 09:00 BST, Zona Euro - PMI de novembro: PMI Composto (S&P Global): previsão 52,4; anterior 52,5

PMI Serviços: previsão 53,1; anterior 53,0 09:30 BST, Reino Unido - PMI de novembro: PMI Serviços: previsão 50,5; anterior 52,3 09:30 BST, Suíça - PMI de novembro: PMI da procure.ch: previsão 48,6; anterior 48,2 09:30 BST, Reino Unido - PMI de novembro: PMI Composto: previsão 50,5; anterior 52,2 10:30 BST, Zona Euro - Discurso de Lane do BCE 13:15 BST, Estados Unidos - Dados do mercado de trabalho de novembro: Variação da folha de pagamento não agrícola ADP: previsão 5K; anterior 42K 13:30 BST, Canadá - Produtividade do trabalho (T3): Previsão 0,4%; anterior -1,0% 13:30 BST, Estados Unidos - Balança comercial de setembro: Índice de preços de importação m/m: previsão 0,1%; anterior 0,3%

Índice de preços de importação y/y: anterior 0,0%

Índice de preços de exportação m/m: previsão 0,1%; anterior 0,3%

Índice de preços de exportação: anterior 3,4% y/y 13:30 BST, Zona Euro - Discurso do Presidente do BCE, Lagarde 14:00 BST, Polónia - Decisão sobre a taxa de juro de dezembro: Previsão 4,00%; anterior 4,25% 14:15 BST, Estados Unidos - Produção industrial de setembro: Produção industrial m/m: previsão 0,1%; anterior 0,2%

Produção industrial y/y: anterior 0,87%

Produção industrial m/m: previsão 0,1%; anterior 0,1% 14:45 BST, Estados Unidos - PMI de novembro: PMI Composto (S&P Global): previsão 54,8; anterior 54,6

PMI Serviços: previsão 55,0; anterior 54,8 15:00 BST, Estados Unidos - Dados sobre a inflação de setembro: Despesas de construção: anterior 0,2% m/m 15:00 BST, Estados Unidos - ISM de novembro: Atividade empresarial de serviços ISM: anterior 54,3

Emprego nos serviços ISM: anterior 48,2

Novas encomendas de serviços ISM: anterior 56,2

Índice de serviços ISM: previsão 52,0; anterior 52,4

Preços dos serviços ISM: anterior 70,0 15:00 BST, Estados Unidos - Total de vendas de veículos em novembro: Previsão 15.40M; anterior 15.30M 15:30 BST, Zona Euro - Discurso do Presidente do BCE, Lagarde 15:30 BST, Estados Unidos - Relatório EIA: Produção de destilados: anterior 0,087M

Utilização semanal das refinarias (w/w): anterior 2,3%

Inventários de petróleo de aquecimento: anterior 0.057M

Produção de gasolina: anterior 0,286M

Preços semanais dos destilados (EIA): anterior 1,147M

Inventários de petróleo bruto em Cushing: anterior -0.068M

Importações de petróleo bruto: anterior 1.046M

Produção de petróleo nas refinarias (w/w): anterior 0.211M

Inventários de petróleo : previsão -1,900M; anterior 2,774M

Inventários de gasolina: anterior 2,513M 17:00 BST, Reino Unido - Discurso do membro do MPC do BoE, Mann 19:30 BST, Estados Unidos - Discurso do Presidente Donald Trump

